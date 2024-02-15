الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يحدد ملامح تشكيل الأهلى فى المران الأخير اليوم لمواجهة شباب بلوزداد

كولر مع اللاعبين
كولر مع اللاعبين

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلى مرانه الوحيد والأخير بالجزائر اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها التاسعة من مساء غدٍ الجمعة فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدورى أبطال إفريقيا.

وسيكون مران اليوم خفيفًا بعض الشىء لتجنب الإرهاق، خاصة قبل 24 ساعة فقط من خوض المباراة الصعبة أمام بطل الجزائر.

ويحدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، ملامح تشكيل الأهلي لخوض المباراة المرتقبة رغم الغيابات التي ضربت صفوفه مؤخرًا، أبرزهم محمد الشناوي ووسام أبوعلي وأحمد عبدالقادر للإصابة، وعمر كمال عبدالواحد ومحمودالزنفلى لعدم القيد في القائمة الإفريقية.

وعقد كولر جلسة مع اللاعبين بعد وصول البعثة أمس، قائلًا إن المباراة تأتي في أجواء صعبة بعد خروج منتخب مصر والجزائر من أمم إفريقيا، والتي سيكون لها دور في إشعال حماس الجماهير.

وشدد المدير الفني للفريق على أن المباراة صعبة للغاية، ولا بد من احترام الخصم وحصد النقاط الثلاثة.

وأكد كولر أن المنافس يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه ووسط جماهيره، وهو أمر يحتاج منا القتال في أرض الملعب وتحقيق نتيجة إيجابية.

كولر يعقد مؤتمرًا صحفيًا قبل المران اليوم

من جانبه، يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني وكابتن الفريق، مؤتمرًا صحفيًا قبل خوض المران للرد على استفسارات وسائل الإعلام المختلفة وفقًا للوائح الكاف.

في المقابل، يعقد خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، الاجتماع الفني للمباراة لاختيار أطقم المباراة وموعد الوصول إلى أرض الملعب.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، وصلت إلى فندق الإقامة بالجزائر، استعدادًا لخوض مباراة شباب بلوزداد المقرر لها غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار هواري بومدين الدولي‎ بالجزائر على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 4 ساعات.

وعقب الوصول إلى مطار هواري بومدين الدولي‎ بالجزائر استقلت البعثة حافلات إلى فندق الإقامة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، والتي تضم كلًا من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

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