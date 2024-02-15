الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أبرز 10 أرقام قياسية قبل انطلاق الأدوار الإقصائية في الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي

تنطلق اليوم، الخميس، مواجهات الدور الفاصل من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" للموسم الجاري 2023 - 2024.

ويشهد هذا الدور تواجد 8 فِرق احتلوا المركز الثالث في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، ليواجد 8 فِرق أخرى التي احتلت المركز الثاني في دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

وعقب انتهاء منافسات الدور الفاصل، ستتأهل 8 أندية إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي ومواجهة متصدري المجموعات من المسابقة.

أبرز الأرقام القياسية قبل انطلاق الأدوار الاقصائية في الدوري الأوروبي

 

وبهذا الصدد، نستعرض لكم أبرز الأرقام القياسية قبل انطلاق الأدوار الاقصائية في الدوري الأوروبي، وذلك على النحو التالي:

1- يُعد كلًا من كيفين جاميرو، لاعب إشبيلية وأتلتيكو مدريد وفالنسيا السابق، وإدواردو سالفيو لاعب أتلتيكو مدريد وبنفيكا السابق، هما الأكثر مشاركة في الأدوار الإقصائية بالدوري الأوروبي برصيد 39 مباراة.

ويتفوق هذا الثنائي على روي باتريشيو، حارس روما الإيطالي، الذي سيصبح الأكثر مشاركة إذا لعب مباراتين في مرحلة الإقصائيات خلال الموسم الجاري.

2- يُعد الكولومبي راداميل فالكاو، لاعب بورتو وأتلتيكو مدريد السابق، الأكثر تسجيلًا للأهداف في الأدوار الإقصائية بالدوري الأوروبي برصيد 20 هدفًا.

3- كذلك يُعد راداميل فالكاو أكثر لاعب يسجل أهدافًا في مباراة واحدة من الأدوار الإقصائية بواقع 4 أهداف مع فريقه السابق بورتو أمام فياريال الإسباني في عام 2011.

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4- يُعد فريق إشبيلية الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الأوروبي برصيد 5 ألقاب.

5- يُعد فريق إشبيلية الأكثر مشاركة في مباريات الأدوار الإقصائية من البطولة برصيد 52مباراة.

6- حقق فريق ليون الفرنسي أكبر فوز في الأدوار الإقصائية على ألكمار في عام 2017 بنتيجة (7-1).

وتكرر الأمر بفوز فينورد على شاختار دونيتسك في عام 2023.

7- حقق فريق فالنسيا أفضل ريمونتادا في تاريخ الدوري الأوروبي ضد بازل عندما خسر ذهابًا بثلاثية نظيفة، وانتصر في الإياب بنتيجة (5-0) في عام 2014.

8- سجل فيتولو أسرع هدف لفريقه فياريال في الأدوار الإقصائية في مرمى إشبيلية في عام 2015، وذلك بعد مرور 13 ثانية من عمر المباراة.

9- أفاد الموقع الرسمي لبطولة الدوري الأوروبي، أن 26 مواجهة في الأدوار الإقصائية تم حسمها في الوقت الإضافي.

10- بينما تم حسم 15 مواجهة في الأدوار الإقصائية من الدوري الأوروبي بركلات الترجيح.

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