توماس توخيل يعرض خدماته لتدريب برشلونة خلفًا لـ"تشافي"

لا يزال الحديث مستمرًا عن هوية المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، بعد قرار تشافي هيرنانديز بالرحيل عن منصبه.

وكان تشافي قد أعلن، في وقت سابق، موقفه النهائي بالرحيل عن منصبه كمدير فني لفريق برشلونة عقب نهاية الموسم الجاري 2023/ 2024، رغم تجديد عقده حتى يونيو 2025. لمطالعة التفاصيل من هنا.

توماس توخيل يعرض خدماته على برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن اسم الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، قد تردد بشأن إمكانية تدريب فريق برشلونة في الموسم الجديد 2024-2025.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن توماس توخيل يمر بفترة عصيبة مع بايرن ميونخ، خاصة بعد توديع بطولة كأس ألمانيا، ثم الهزيمة القاسية أمام باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة في بطولة الدوري الألماني.

الأمر الذي يجعل المهمة صعبة على فريق بايرن ميونخ، في مشوار التتويج بلقب الدوري الألماني خلال الموسم الجاري 2023-2024.

وأفادت الصحيفة في تقريرها، أن توماس توخيل عرض خدماته على إدارة برشلونة لتولي تدريب الفريق الكتالوني، خاصة أنه كان بمثابة الخيار الأول لـ خوان لابورتا، عندما أراد بديل للمدرب الهولندي رونالد كومان في صيف 2021.

بالإضافة إلى أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قد أبدى إعجابه في وقت سابق بطريقة المدرسة الألمانية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن الألماني هانز فليك مُرشحًا أيضًا لتولي تدريب فريق برشلونة. لمطالعة التفاصيل من هنا.

موقف إدارة برشلونة بشأن هوية المدرب الجديد

يذكر أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قد أكد في وقت سابق، أن البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، هو مَنْ سيحدد وسيقرر هوية المدرب الجديد، بشرط أن يكون مدربًا ذو تاريخ كبير.

من جانبه، أكد ديكو، المدير الرياضي لفريق برشلونة، أن مجلس إدارة النادي لم يتحدث مع أي مدرب في الوقت الحالي. لمطالعة التفاصيل من هنا.