الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل لقاء لاتسيو.. تاريخ مواجهات بايرن ميونخ أمام الأندية الإيطالية

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

تنطلق اليوم، الأربعاء، مباراة قوية بين ناديي بايرن ميونخ ولاتسيو في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لخوض مواجهة قوية أمام لاتسيو الإيطالي، على ملعب "الأوليمبيكو"، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ ولاتسيو

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات بايرن ميونخ أمام لاتسيو في دوري أبطال أوروبا، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم هي الثالثة التي تجمع بين ناديي بايرن ميونخ ولاتسيو في بطولة دوري أبطال أوروبا.

- والتقى الفريقان في مباراتين من قبل في دور الـ16 بدوري الأبطال لموسم 2020-2021، وانتهت كلاهما بفوز بايرن ميونخ.

- خلال المباراتين، سجل بايرن ميونخ 6 أهداف، بينما استقبلت شباكهم هدفين فقط من لاعبي لاتسيو.

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ أمام الأندية الإيطالية

- خاض بايرن ميونخ 35 مباراة أمام الأندية الإيطالية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

- حقق فريق بايرن ميونخ 17 انتصارًا، و7 تعادلات، بينما تلقى 11 هزيمة.

- ورغم ذلك، يملك فريق بايرن ميونخ رقمًا قياسيًا في منافسات دور الـ16 من دوري الأبطال خلال المواسم الـ11 الأخيرة قبل مواجهة لاتسيو، حيث لم يتذوق مرارة الهزيمة، محققًا 7 انتصارات وأربع تعادلات، كما تأهل إلى الدور ربع النهائي في 11 من آخر 12 موسمًا في دوري أبطال أوروبا.

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مشوار بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا

وكان فريق بايرن ميونخ قد تأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، محققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد، في مجموعة ضمت أندية كونبهاجن الدنماركي، جالطة سراي التركي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

بينما خطف فريق لاتسيو بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، محققًا ثلاث انتصارات وتعادل وحيد وهزيمتين، في مجموعة ضمت أندية أتلتيكو مدريد الإسباني، فينورد روتردام الهولندي وسيلتك الاسكتلندي.

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