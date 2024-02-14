مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14-2-2024 في الدوري المصري وأبطال القارات والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14-2-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد، ومباراة بايرن ميونخ ضد لاتسيو، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "دوري نايل"

- مباراة المقاولون العرب ضد إنبي في الدوري المصري في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports HD.

- مباراة الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش في الدوري المصري في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports HD.

- مباراة زد ضد بيراميدز في الدوري المصري في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports HD.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

- مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد ريال سوسيداد الإسباني: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

- مباراة لاتسيو الإيطالي ضد بايرن ميونخ الألماني: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

- مباراة جيونبك الكوري الجنوبي ضد بوهانج ستيلرز: في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports AFC HD.

- مباراة بانكوك يونايتد ضد يوكوهاما الياباني: في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports AFC 1 HD.

- مباراة ناساف كارشي ضد العين الإماراتي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة الفيحاء ضد النصر: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports AFC HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة بولونيا ضد فيورنتينا: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1.