موعد عودة كريم بنزيما للمشاركة مع اتحاد جدة السعودي في المباريات

بات النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي، قريبًا من العودة للمشاركة مع فريقه خلال الفترة المقبلة.

وكان الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق الاتحاد، قد قرر استبعاد كريم بنزيما من مباراة الفريق أمام نافباخور الأوزبكي، المقرر إقامتها غدًا الخميس، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتم استبعاد كريم بنزيما؛ بسبب عدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية، بعدما غاب عن معسكر دبي في الإماراتي، وغيابه عن مباراتي الفيصلي والطائي لاحقًا؛ بسبب أزمته الأخيرة مع مدربه جاياردو.

كريم بنزيما جاهزًا للمشاركة في مباراة اتحاد جدة والرياض

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن كريم بنزيما سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة اتحاد جدة أمام الرياض في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن المدرب مارسيلو جاياردو يريد تجهيز كريم بنزيما بأفضل صورة ممكنة، قبل الدفع به في مباراة الرياض المقبلة.

وشارك المهاجم الفرنسي، صاحب الـ36 عامًا، في 20 مباراة مع اتحاد جدة في مختلف البطولات خلال الموسم الجاري، سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

تقرير صحيفة "عكاظ" السعودية عن موعد عودة كريم بنزيما إلى مباريات اتحاد جدة

موعد مباراة اتحاد جدة أمام الرياض في الدوري السعودي

ويستعد فريق اتحاد جدة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الرياض، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ويتواجد فريق اتحاد جدة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد الرياض في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.