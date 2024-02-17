السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 17-2-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 17-2-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضد برينتفورد، بجانب مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة نانت، الذي يضم نجمنا المصري مصطفى محمد، ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

مواعيد مباريات اليوم السبت 17-2-2024 والقنوات الناقلة

تعرض للقراء مواعيد مباريات اليوم السبت 17-2-2024 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة وفقا لما يلي:-

- مباراة برينتفورد ضد ليفربول: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1

- مباراة بيرنلي ضد أرسنال: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1

- مباراة فولهام ضد أستون فيلا: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 2

- مباراة نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة نوتينجهام فورست ضد وست هام يونايتد: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 3

- مباراة توتنهام هوتسبير ضد وولفرهامبتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 1

- مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة أتلتيكو مدريد ضد لاس بالماس: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3

- مباراة أوساسونا ضد قادش: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3

- مباراة سيلتا فيجو ضد برشلونة: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3

- مباراة فالنسيا ضد إشبيلية: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة نابولي ضد جنوى: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة  AD SPORTS Premium 1

- مباراة هيلاس فيرونا ضد يوفنتوس: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة  AD SPORTS Premium 1

- مباراة أتالانتا ضد ساسولو: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة  AD SPORTS Premium 1

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بعد عودة محمد صلاح.. ليفربول ضيفًا على برينتفورد فى الدورى الإنجليزى

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صدام نارى بين مانشستر سيتى وتشيلسى فى قمة الدورى الإنجليزى

 مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- مباراة فولفسبورج ضد بروسيا دورتموند: في  الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 6

- مباراة ماينز ضد أوجسبورج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة هوفنهايم ضد يونيون برلين: في  الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة هايدنهايم ضد باير ليفركوزن: في  الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 5

- مباراة دارمشتات ضد شتوتجارت: في  الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة لايبزيج ضد بروسيا مونشنجلادباخ: في الساعة السابعة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- مباراة ليل ضد لوهافر: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي

- مباراة الحزم ضد الفيحاء: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة النصر ضد الفتح: في تمام الساعة السابعة مساءً.

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