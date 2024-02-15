الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر يتراجع للمركز 36 عالميًا والرابع إفريقيًا في تصنيف "فيفا"

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات، خلال شهر فبراير الجاري، والذي شهد عدة تغييرات على مستوى الترتيب.

يأتي ذلك بعدما انتهت منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، التي أقيمت في كوت ديفوار، وتّج بها أصحاب الأرض للمرة الثالثة في تاريخه.

منتخب مصر يتراجع للمركز 36 في تصنيف فيفا الشهري

وشهد تصنيف "فيفا" الشهري، تراجع منتخب مصر الأول لكرة القدم من المركز 33 إلى المركز 36 في التصنيف العالمي للمنتخبات.

وكان منتخب مصر قد ودّع منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا من دور الـ16، بعد الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وعلى مستوى قارة إفريقيا، تقدم منتخب مصر الأول إلى المركز الرابع إفريقيًا، خلف منتخبات المغرب والسنغال ونيجيريا على الترتيب.

في حين واصل منتخب المغرب تصدر قائمة المنتخبات الإفريقية في التصنيف، والتواجد في المركز الـ12 عالميًا.

ترتيب أفضل 11 منتخبًا إفريقيًا في تصنيف فيفا

1- منتخب المغرب (12 عالميًا): 1663.39 نقطة

2- منتخب السنغال (17 عالميًا): 1620.74 نقطة

3- منتخب نيجيريا (28 عالميًا): 1522.26 نقطة

4- منتخب مصر (36 عالميًا): 1500.38 نقطة

5- منتخب كوت ديفوار (39 عالميًا): 1494.57 نقطة

6- منتخب تونس (41 عالميًا): 1491.15 نقطة

7- منتخب الجزائر (43 عالميًا): 1480.24 نقطة

8- منتخب مالي (47 عالميًا): 1469.81 نقطة

9- منتخب الكاميرون (51 عالميًا): 1452.59 نقطة

10- منتخب جنوب إفريقيا (58 عالميًا): 1410.23نقطة

 

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منتخب الأرجنتين يحافظ على صدارة تصنيف المنتخبات

وعلى صعيد المنتخبات عالميا، فإنه لم يشهد أي تغييرات، حيث يواصل منتخب الأرجنتين تصدره للترتيب العالمي، متفوقًا على منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني في التصنيف، يليه منتخب إنجلترا ثالثًا، ثم بلجيكا رابعًا، وتراجع منتخب البرازيل للمركز الخامس.

ولم يكن هناك تغير كبير في أفضل 10 منتخبات عالمية في التصنيف؛ نظرًا لأنهم لم يخوضوا أي مباراة خلال شهر يناير الماضي.

 

ترتيب أفضل 10 منتخبات عالميا في تصنيف فيفا

1- منتخب الأرجنتين

2- منتخب فرنسا

3- منتخب إنجلترا

4- منتخب بلجكيا

5- منتخب البرازيل

6- منتخب هولندا

7- منتخب البرتغال

8- منتخب إسبانيا

9- منتخب إيطاليا 

10- منتخب كرواتيا

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