عاجل| أرقام غير مسبوقة لمنتخب كوت ديفوار بعد التتويج بلقب الأمم الإفريقية

كانت مسيرة منتخب كوت ديفوار نحو الفوز بلقب النسخة 34 من بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الماضي وحتى 11 فبراير الجاري صعبا ومعقدا وبقدر مرارة البداية كانت حلاوة الانتصار والتتويج في النهاية .

منتخب كوت ديفوار أصبح أول فريق في تاريخ بطولة الأمم الإفريقية يحتل المركز الثالث في مجموعته بالدور الأول ثم يواصل المشوار ويحقق لقب البطولة والغريب أن منتخب كوت ديفوار كان قريبا من عدم التأهل لدور ال16 ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست لولا تعادل موزمبيق مع غانا ولو انتهت المباراة بفوز أحد الفريقين لأرتفع رصيده إلى أربع نقاط وأصبح ثاني المجموعة الثانية وأصبح منتخب مصر ثالث المجموعة الثانية وتساوي مع كوت ديفوار ثالث المجموعة الأولى وموريتانيا ثالث المجموعة الرابعة في رصيد ثلاث نقاط وكان فارق الأهداف في مصلحة منتخبي مصر وموريتانيا ليتأهلا مع منتخبي غينيا ثالث المجموعة الثالثة وناميبيا ثالث المجموعة الخامسة ولكل منهما أربع نقاط .

اللقب 12 للبلد المضيف

أيضا فوز منتخب كوت ديفوار باللقب جعلها المرة ال12 في تاريخ الأمم الإفريقية التي يقوز فيها منتخب الدولة المضيفة باللقب والأولى منذ فوز مننتخب مصر باللقب عام 2006.

من الأرقام الغريبة وغير المسبوقة لمنتخب كوت ديفوار أن إيمرس فاي أصبح أول مدرب يفوز ببطولة الأمم الإفريقية دون أن يبدأ النسخة كمدرب لفريقه حيث كان إيمرس فاي مساعدا في بداية البطولة للفرنسي جيان لويس جاسكيه المدير الفني الذي تمت إقالته عقب الهزيمة أمام غينيا الإستوائية برباعية نظيفة في ختام االدور الأول .

هدف تاريخي لسباستيان هالر

وامتدادا للأرقام الغريبة لمنتخب كوت ديفوار في النسخة 34 من الأمم الإفريقية أصبح مهاجمه سيباستيان هالر هو أول لاعب في تاريخ بلاده يسجل هدف الفوز في نهائي كأس الأمم الإفريقية لأن أفيال كوت ديفوار فازوا باللقب مرتين من قبل بركلات الترجيح الأولى عام 1992 بعد الفوز على غانا 11- 10 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي والثانية عام 2015 بعد الفوزعلى غانا أيضا 9-8 بعد انتها المباراة بالتعادل السلبي.