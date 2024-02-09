"فيفا" يكشف حقيقة تطبيق نظام البطاقات الزرقاء فى اللعبة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حقيقة تطبيق نظام جديد باستخدام ما يسمى بالبطاقات الزرقاء في اللعبة، ووصف التقارير الخاصة بقرار اختبار البطاقات الزرقاء بأنها "غير صحيحة ومتسرعة".

ينبغي أن يتم اختبارها بطريقة مسئولة وفي المستويات الأدنى

وقال "فيفا" في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": "إذا تم تطبيق مثل هذه التجارب، فينبغي أن يتم اختبارها بطريقة مسئولة وفي المستويات الأدنى".

وذكرت صحيفة "ذي تليجراف" البريطانية في وقت سابق أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" سمح بإجراء تجارب استخدام البطاقات الزرقاء.

فرض 10 دقائق إيقاف على اللاعبين عند ارتكابهم عدة أخطاء

هذا من شأنه أن يفرض 10 دقائق إيقاف على اللاعبين إذا منعوا على سبيل المثال، فرصة تهديفية واضحة من خلال ارتكاب خطأ بسيط أو هاجموا الحكام لفظيا.

وكتبت الصحيفة، نقلا عن "إيفاب"، أنه إذا حصل لاعب على البطاقة الزرقاء مرتين، سيحصل بعدها على بطاقة حمراء (خروج اللاعب مباشرة من الملعب)، وكذلك الأمر إذا حصل على بطاقة زرقاء وأخرى صفراء.

ويمكن إجراء الاختبارات خلال فترة العطلة، ولكن ليس في الدوريات الكبرى، ويدرس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جعل بطولتي كأس الاتحاد وبطولة الكأس للسيدات متاحتين للتجربة بشكل تطوعي.

وإذا دخلت البطاقة الزرقاء قوانين كرة القدم، ستكون هذه أول بطاقة جديدة يتم تقديمها منذ أن تم تقديم البطاقات الصفراء والحمراء في كأس العالم 1970.

وتطبق رياضات أخرى، مثل كرة اليد، قواعد تشبه البطاقة الزرقاء، وتتواجد البطاقة في كرة اليد منذ عام 2016.

وفي سياق آخر يسدل الستار على بطولة كأس آسيا غدا السبت، إذ ستجمع المباراة النهائية بين منتخبي الأردن وقطر (البلد المنظم وحامل اللقب) في تمام الخامسة مساءً، بينما تختتم بطولة كأس الأمم الإفريقية في العاشرة مساء الأحد، في نهائي يجمع بين نيجيريا وكوت ديفوار.