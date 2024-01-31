الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نهاية حلم كتيبة كوبر.. إيران تُقصى سوريا وتتأهل لربع نهائى كأس آسيا

منتخب إيران
منتخب إيران

تأهل منتخب إيران إلى ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023 بفوزه على سوريا بركلات الترجيح بخمس ركلات مقابل ثلاثة، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على استاد عبدالله بن خليفة، في ختام مباريات دور الـ16.

منتخب إيران كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة، عندما تلقى ساردار أزمون تمريرة من عيد عزت الله، لكن أحمد مدنية حارس سوريا تصدى لتسديدته، لترتد لـ أزمون مرة أخرى لكنه سدد الكرة أعلى الشباك.

وفي الدقيقة 25، أطلق مهدي قائدي كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها أحمد مدنية ببراعة.

ومرر قائدي الكرة لـ مهدي طارمي داخل منطقة الجزاء، ليحاول تسديد الكرة، لكن تسديدته ضلت طريق المرمى السوري في الدقيقة 28.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لإيران بعد دفع أيهم أوسو لـ مهدي طارمي في الدقيقة 32.

طارمي تولى تنفيذ الركلة الجزائية بنجاح في الدقيقة 33، مهديًا التقدم للمنتخب الإيراني في الشوط الأول من المباراة.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو منتخب سوريا محاولاتهم لتعديل النتيجة، حتى تحصلوا على ركلة جزاء في الدقيقة 61، ليتولى عمر خريبين مهمة تنفيذها بنجاح، معادلًا النتيجة لـ “نسور قاسيون”.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية فالحمراء في وجه مهدي طارمي في الدقيقة 91، لعركلته علاء الدالي، ليُكمل منتخب بلاد فارس المباراة منقوص العدد.

التعادل استمر بين المنتخبين، ليتم اللجوء للأشواط الإضافية لتحديد هوية الفائز.

وفي الشوطين الإضافيين، سيطر السوريون على مجريات اللعب في ظل النقص العددي للاعبي إيران، لكنهم فشلوا في التسجيل، ليتجه اللقاء لركلات الترجيح لتحديد هوية الفائز.

وفي ركلات الترجيح، سجل كريم أنصاري الركلة الأولى لـ إيران، أعقبه بابلو صباغ بالتسجيل لـ إيران.

وأحرز رامين رضائين الركلة الثانية لـ إيران، فيما تصجى بيرانفاند الحارس الإيراني لجزائية فهد اليوسف.

وفي الركلة الثالثة، سجل أوميد إبراهيمي لصالح إيران، ليرد عليه أيهم أوسو بالتسجيل لـ سوريا.

وفي رابع الركلات، سجل مهدي ترابي لـ إيران، فيما سجل علاء الدالي لصالح سوريا.

وفي الركلة الخامسة، سجل إجسان حاصافي لـ إيران، ليقود بلاده للدور المقبل.

وضرب منتخب إيران موعدًا مع منتخب اليابان في دور ربع النهائي، بعد فوز الأخير على البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتولى تدريب منتخب سوريا، الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، ويعاونه المصري محمود فايز، إضافة للأسطورة عصام الحضري كمدرب حراس.

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