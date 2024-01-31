الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس آسيا.. منتخب سوريا يفرض التعادل على إيران والمباراة تمتد للأشواط الإضافية

منتخب سوريا
منتخب سوريا

تعادل منتخب سوريا مع إيران بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على استاد عبدالله بن خليفة، في ختام مباريات دور الـ16 لبطولة كأس آسيا 2023 بقطر.

منتخب إيران كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة، عندما تلقى ساردار أزمون تمريرة من عيد عزت الله، لكن أحمد مدنية حارس سوريا تصدى لتسديدته، لترتد لـ أزمون مرة أخرى لكنه سدد الكرة أعلى الشباك.

وفي الدقيقة 25، أطلق مهدي قائدي كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها أحمد مدنية ببراعة.

ومرر قائدي الكرة لـ مهدي طارمي داخل منطقة الجزاء، ليحاول تسديد الكرة، لكن تسديدته ضلت طريق المرمى السوري في الدقيقة 28.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لإيران بعد دفع أيهم أوسو لـ مهدي طارمي في الدقيقة 32.

طارمي تولى تنفيذ الركلة الجزائية بنجاح في الدقيقة 33، مهديًا التقدم للمنتخب الإيراني في الشوط الأول من المباراة.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو منتخب سوريا محاولاتهم لتعديل النتيجة، حتى تحصلوا على ركلة جزاء في الدقيقة 61، ليتولى عمر خريبين مهمة تنفيذها بنجاح، معادلًا النتيجة لـ “نسور قاسيون”.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية فالحمراء في وجه مهدي طارمي في الدقيقة 91، لعركلته علاء الدالي، ليُكمل منتخب “بلاد فارس” المباراة منقوص العدد.

التعادل استمر بين المنتخبين، ليتم اللجوء للأشواط الإضافية لتحديد هوية الفائزز

يُذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه منتخب اليابان في دور ربع النهائي، بعد فوز الأخير على البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتولى تدريب منتخب سوريا، الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، ويعاونه المصري محمود فايز، إضافة للأسطورة عصام الحضري كمدرب حراس.

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