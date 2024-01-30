الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوط أول سلبي بين السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

السعودية ضد كوريا
السعودية ضد كوريا الجنوبية

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة منتخبي السعودية وكوريا الجنوبية، والتي تجمعهما على استاد المدينة التعليمية بالريان، في دور الـ16 لبطولة كأس آسيا 2023 بقطر.

الشوط الأول شهد سيطرة سعودية مطلقة، وفي الدقيقة 13، سدد عبدالله الخيبري الكرة من خارج منطقة الجزاء لكنها ذهبت بعيدة خارج مرمى الكوريين.

وفي الدقيقة 26، تلقى سون هيونج مين كرة طولية ليتجاوز مدافع السعودية ويطلق تسديدة أرضية تصدى لها أحمد الكسار بسهولة.

وفي الدقيقة 29، تلقى سالم الدوسري تمريرة من صالح الشهري، ليسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، لكنها ضلت طريق مرمى كوريا.

وفي الدقيقة 41، أهدر المنتخب السعودي أخطر الفرص على الإطلاق، فحرمت العارضة إياهم من هدف بتسديدة رأسية من صالح الشهري من متابعة للركلة الركنية المنفذة من الجهة اليسرى، لترتد لـ علي لاجامي، الذي سدد الكرة برأسه أيضًا في العارضة، لتعود لسالم الدوسري الذي سدد الكرة برأسه، لكن كيم مين جاي أخرج الكرة من على خط المرمى، لينتهي الشوط الأول بشباك نظيفة للطرفين.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN ASIAN CUP 1.

تشكيل السعودية أمام كوريا الجنوبية في كأس آسيا

أما عن تشكيل السعودية أمام كوريا الجنوبية في كأس آسيا فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: حسان التمبكتي - علي لاجامي - علي البليهي

خط الوسط: سعود عبد الحميد - ناصر الدوسري - عبدالله الخيبري - محمد كنو - محمد البريك

خط الهجوم: صالح الشهري - سالم الدوسري

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: محمد اليامي - راغد نجار - عون السلولي - فواز الصقور - حسن كادش - عيد المولد - مختار علي - سامي النجعي - عبدالإله المالكي - عبدالرحمن غريب - فراس البريكان - عبدالله رديف

ويواجه الفائز من تلك المباراة، منتخب أستراليا في دور ربع النهائي، وذلك بعد فوزه على إندونيسيا برباعية نظيفة، ضمن منافسات دور الـ16.

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