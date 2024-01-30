تشكيل السعودية أمام كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس آسيا

كشف الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للسعودية، عن تشكيل “الأخضر” لمواجهة كوريا الجنوبية، في دور الـ16 لبطولة كأس آسيا 2023 بقطر.

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية، فتُقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد المدينة التعليمية.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN ASIAN CUP 1.

تشكيل السعودية أمام كوريا الجنوبية في كأس آسيا

أما عن تشكيل السعودية أمام كوريا الجنوبية في كأس آسيا فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: حسان التمبكتي - علي لاجامي - علي البليهي

خط الوسط: سعود عبد الحميد - ناصر الدوسري - عبدالله الخيبري - محمد كنو - محمد البريك

خط الهجوم: صالح الشهري - سالم الدوسري

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: محمد اليامي - راغد نجار - عون السلولي - فواز الصقور - حسن كادش - عيد المولد - مختار علي - سامي النجعي - عبدالإله المالكي - عبدالرحمن غريب - فراس البريكان - عبدالله رديف

ويواجه الفائز من تلك المباراة، منتخب أستراليا في دور ربع النهائي، وذلك بعد فوزه على إندونيسيا برباعية نظيفة، ضمن منافسات دور الـ16.