قطر تنهي مغامرة المنتخب الفلسطيني في كأس آسيا

تأهل منتخب قطر إلى ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023 والتي تستضيفها على أراضيها، وذلك بانتصاره على فلسطين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد البيت، ضمن منافسات دور الـ16.

كان اللاعب عدي الدباغ ،البادئ بالتسجيل لمنتخب فلسطين في الدقيقة 37 بعد مجهود فردي رائع انتهى بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واستطاع حسن الهيدوس، تسجيل هدف التعادل لـ قطر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بتسديدة من متابعة للركلة الركنية التي نفذها أكرم عفيف من الجهة اليمنى.

واستطاع أكرم عفيف تسجيل الهدف الثاني للمنتخب القطري في الدقيقة 49 من ركلة جزاء، مهديًا التقدم لـ “العنابي”.

لاعبو المنتخب الفلسطيني حاولوا تعديل النتيجة، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، لينتهي حلمهم في الذهاب لمرحلة أبعد بالبطولة، وتذهب بطاقة العبور إلى دور ربع النهائي للمنتخب القطري.

وينتظر منتخب قطر في الدور المقبل، الفائز من مباراة منتخبي أوزبكستان وتايلاند، والتي ستُقام غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16.