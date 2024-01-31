مانشيني يعتذر لجمهور السعودية بعد توديع كأس آسيا على يد كوريا الجنوبية

اعتذر الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لـ السعودية، عن مغادرته مقاعد بدلاء فريقه قبل نهاية ركلات الترجيح أمام كوريا الجنوبية، في المباراة التي جمعت المنتخبين في كأس آسيا 2023.

وكان منتخب السعودية قد ودع بطولة كأس آسيا 2023 بقطر من دور الـ16، وذلك بعد الهزيمة على يد كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

وغادر مانشيني مقعده قبل آخر ركلة ترجيحية لمنتخب كوريا الجنوبية، الأمر الذي نال انتقادات من الجماهير السعودية.

ونشر مانشيني بيانًا عبر حسابه على تويتر، جاء فيه: "أنا ممتن حقًا للاعبينا الشجعان الذين أظهروا المرونة والشخصية في مباراة صعبة للغاية، لقد قدموا كل شيء. شكرًا جزيلًا لجماهيرنا الذين صنعوا أجواءً مذهلة بالأمس. لقد عملنا بجد للذهاب بعيدًا في هذه البطولة ولكننا لم نصل إلى المستوى المطلوب".

وأضاف: "مرة أخرى أكرر اعتذاري للجميع بسبب خروجي المبكر إلى غرفة الملابس قبل نهاية ركلات الترجيح. بدعمكم وثقتكم نواصل البناء من أجل مستقبل كرة القدم السعودية".