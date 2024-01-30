كوريا الجنوبية تفرض التعادل على السعودية في ثمن نهائي كأس آسيا

فرض منتخب كوريا الجنوبية التعادل على منتخب السعودية بهدف لمثله، في المباراة التي تجمعهما على استاد المدينة التعليمية بالريان، ضمن منافسات دور الـ16.

الشوط الأول شهد سيطرة سعودية مطلقة، وفي الدقيقة 13، سدد عبدالله الخيبري الكرة من خارج منطقة الجزاء لكنها ذهبت بعيدة خارج مرمى الكوريين.

وفي الدقيقة 26، تلقى سون هيونج مين كرة طولية ليتجاوز مدافع السعودية ويطلق تسديدة أرضية تصدى لها أحمد الكسار بسهولة.

وفي الدقيقة 29، تلقى سالم الدوسري تمريرة من صالح الشهري، ليسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، لكنها ضلت طريق مرمى كوريا.

وفي الدقيقة 41، أهدر المنتخب السعودي أخطر الفرص على الإطلاق، فحرمت العارضة إياهم من هدف بتسديدة رأسية من صالح الشهري من متابعة للركلة الركنية المنفذة من الجهة اليسرى، لترتد لـ علي لاجامي، الذي سدد الكرة برأسه أيضًا في العارضة، لتعود لسالم الدوسري الذي سدد الكرة برأسه، لكن كيم مين جاي أخرج الكرة من على خط المرمى، لينتهي الشوط الأول بشباك نظيفة للطرفين.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع الإيطالي روبرتو مانشيني بعبدالله رديف بدلًا من صالح الشهري، ليكافئ مدربه سريعًا، بعد تلقيه تمريرة من سالم الدوسري، ليروض الكرة ويطلق تسديدة بيسراه في الشباك الكورية، مهديًا التقدم لـ “الأخضر”.

وكاد رديف أن يسجل هدفًا آخرًا للمنتخب السعودي في الدقيقة 68، بتسديدة أرضية قوية جاورت القائم الأيسر لمرمى كوريا.

بعد ذلك كثف لاعبو كوريا محاولاتهم لتسجيل هدف التعديل، وكانوا قريبين من ذلك في الدقيقة 85، عندما مرر هوانج كرة عرضية من الجهة اليسرى، لزميله لي كانج إن، لكن أحمد الكسار تصدى لتسديدته ببراعة بقدميه.

استمر استبسال الكسار ومن أمامه دفاع السعودية بقيادة علي البليهي وعلي لاجامي، لكن في الدقيقة 99، استطاع تشو كيو سونج تسجيل هدف التعادل القاتل للكوريين بضربة رأسية من متابعة لرأسية سيول وونج يو، ليفرض اللجوء للأشواط الإضافية.

ويواجه الفائز من تلك المباراة، منتخب أستراليا في ربع النهائي، بعد فوز الأخير على إندونيسيا برباعية نظيفة في دور الـ 16.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN ASIAN CUP 1.

تشكيل السعودية أمام كوريا الجنوبية في كأس آسيا

أما عن تشكيل السعودية أمام كوريا الجنوبية في كأس آسيا فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: حسان التمبكتي - علي لاجامي - علي البليهي

خط الوسط: سعود عبد الحميد - ناصر الدوسري - عبدالله الخيبري - محمد كنو - محمد البريك

خط الهجوم: صالح الشهري - سالم الدوسري