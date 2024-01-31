الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. منتخب إيران يتقدم على سوريا في كآس آسيا

منتخب إيران
منتخب إيران

تقدم منتخب إيران على سوريا بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمعهما على استاد عبدالله بن خليفة، في ختام مباريات دور الـ16 لبطولة كأس آسيا 2023 بقطر.

منتخب إيران كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة، عندما تلقى ساردار أزمون تمريرة من عيد عزت الله، لكن أحمد مدنية حارس سوريا تصدى لتسديدته، لترتد لـ أزمون مرة أخرى لكنه سدد الكرة أعلى الشباك.

وفي الدقيقة 25، أطلق مهدي قائدي كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها أحمد مدنية ببراعة.

ومرر قائدي الكرة لـ مهدي طارمي داخل منطقة الجزاء، ليحاول تسديد الكرة، لكن تسديدته ضلت طريق المرمى السوري في الدقيقة 28.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لإيران بعد دفع أيهم أوسو لـ مهدي طارمي في الدقيقة 32.

طارمي تولى تنفيذ الركلة الجزائية بنجاح في الدقيقة 33، مهديًا التقدم للمنتخب الإيراني في الشوط الأول من المباراة.

منتخب ايران مهدي طارمي سوريا كأس آسيا 2023 كاس آسيا

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