سيطرة للنشامي.. تعادل سلبي بين الأردن وكوريا الجنوبية في الشوط الأول

خيّم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع منتخبي الأردن وكوريا الجنوبية مساء اليوم في نصف نهائي كأس آسيا 2023 بقطر.

وفي الدقيقة الرابعة، أطلق نزار الرشدان أول تهديد بتسديدة قوية تصدى لها جو هيون وو.

وفي الدقيقة 18، سدد محمود مرضي كرة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس الكوري ببراعة.

وسجل سون هيونج مين هدفًا لكوريا في الدقيقة 19، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

أطلق لي كانج إن تسديدة قوية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها وونج يو من الجهة اليسرى، لكن تسديدته علت العارضة.

وفي الدقيقة 26 راوغ يزن النعيمات دفاع الكوريين قبل أن يسدد الكرة لكن جو هيون وو واصل تألقه بتصديه للتسديدة.

وفي الدقيقة 27 قابل يزن كرة عرضية مرسلة من الجهة اليسرى، بضربة مقصية علت العارضة.

وفي الدقيقة 28 سدد موسى التعمري كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن كرته علت العارضة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح كوريا في الدقيقة 30، لكن تم إلغائها بعد العودة لتقنية الفيديو لعدم وجود خطأ على يزن العرب.

وفي الدقيقة 32 تصدى القائم الأيسر لرأسية لي جاي سونج حارمًا الكوريين من التقدم.

وفي الدقيقة 43 تلاعب يزن النعيمات بالدفاع الكوري مقتحمًا منطقة الجزاء ومسددًا الكرة، لكن الحارس تصدى للتسديدة ببراعة.

تشكيل الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا:

وجاء تشكيل الأردن كالآتي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: زين العرب – عبد الله نصيب – محمد أبو حشيش.

خط الوسط: نزار الرشدان – إحسان حداد – عايد – محمود مرضي.

خط الهجوم: يوسف أبو جلبوش – موسى التعمري – يزن النعيمات.

بينما جاء تشكيل كوريا كالآتي:

حراسة المرمى: جو هيون وو.

خط الدفاع:كيم مين جون – جون سيونج هيون – كيم يونج جوون – سيول – يونج وو.

خط الوسط: هوانج إن بيوم – بارك يونج وو – ليي جاي سونج.

خط الهجوم: كانج إن لي – هوانج هي تشان – هيونج مين سون.

ويبحث منتخب «النشامي»، عن تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق بالتأهل إلى نهائي كأس أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه، والاقتراب خطوة نحو حصد اللقب القاري الكبير لأول مرة.

وبلغ منتخب الأردن نصف نهائي أمم آسيا 2023 للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على منتخب طاجيكستان، بهدف دون رد.

ويعول المنتخب الأردني، بقيادة مدربه الحسين عموتة على جهود وقدرات عدد من نجومه، في مقدمتهم موسى التعمري، صانع ألعاب مونبيليه الفرنسي، ويزن النعيمات، ومحمود المرضي، إلى جانب نزار الرشدان، والحارس يزيد أبو ليلي.