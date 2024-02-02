منتخب الأردن يتأهل إلى نصف نهائى كأس آسيا للمرة الأولى بفوزه على طاجيكستان

تأهل منتخب الأردن إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2023 بقطر، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه على طاجيكستان بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب أحمد بن علي بمدينة الريان، ضمن منافسات دور الـ16.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق المدافع عبدالله نصيب في الدقيقة 66 بضربة رأسية رائعة من متابعة للركلة الركنية التي نفذها محمود مرضي من الجهة اليمنى، ليهدي بلاده تأهلا تاريخيا إلى دور نصف النهائي.

وبذلك، ينتظر منتخب الأردن في دور نصف النهائي، الفائز من مباراة منتخبي كوريا الجنوبية وأستراليا، يوم 6 فبراير الجاري.

تشكيل الأردن أمام طاجيكستان في كأس آسيا

أما عن تشكيل الأردن أمام طاجيكستان في كأس آسيا، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: يزيد عبدالله

خط الدفاع: عبدالله نصيب - يزن العرب - سالم العجلان - إحسان حداد.

خط الوسط: نور الدين الروابده - محمود المرضي - رجائي عايد.

خط الهجوم: موسى التعمري - علي علوان- يزن النعيمات.

وكان منتخب الأردن قد تأهل لهذا للدور بفوزه على العراق بهدفين مقابل هدف، فيما أقصى منتخب طاجيكستان نظيره الإمارات بركلات الترجيح.