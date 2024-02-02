موسى التعمري يقود النشامى.. تشكيل الأردن أمام طاجيكستان في كأس آسيا

كشف المغربي حسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن، عن تشكيل "النشامى" لمواجهة طاجيكستان، في المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا 2023 بقطر.

موعد مباراة الأردن وطاجيكستان في كأس آسيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الأردن وطاجيكستان في كأس آسيا والقنوات الناقلة، فتُقام في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي بمدينة الريان.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Asian cup 1.

تشكيل الأردن أمام طاجيكستان في كأس آسيا

أما عن تشكيل الأردن أمام طاجيكستان في كأس آسيا، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: يزيد عبدالله

خط الدفاع: عبدالله نصيب - يزن العرب - سالم العجلان - إحسان حداد

خط الوسط: نور الدين الروابده - محمود المرضي - رجائي عايد

خط الهجوم: موسى التعمري - علي علوان -يزن النعيمات

وكان منتخب الأردن قد تأهل لهذا للدور بفوزه على العراق بهدفين مقابل هدف، فيما أقصى منتخب طاجيكستان نظيره الإمارات بركلات الترجيح.