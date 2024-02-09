حسن الهيدوس: لم يتوقع أحد أن نصل إلى نهائى كأس آسيا

تحدث حسن الهيدوس قائد منتخب قطر، عن المباراة التي ستجمع منتخب بلاده بـ الأردن، في نهائي بطولة كأس آسيا 2023.

ويصطدم منتخب قطر بنظيره الأردني، غدًا السبت في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد لوسيل المونديالي، في نهائي البطولة الآسيوية التي تحتضنها الأراضي القطرية.

وقال الهيدوس في المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس آسيا 2023: "فخور أن أكون جزءًا من تلك المجموعة من اللاعبين، يملكون عقلية كبيرة واحترافية، قبل البطولة بشهر لم يتوقع أحد أن نصل إلى النهائي، لم يراهن أحد علينا، لكن تكاتف اللاعبين والجهاز الفني والقرارات التي اتخذت قبل البطولة ساعدت المنتخب على الوصول لتلك المرحلة بتعيين ماركيث لوبيث مديرًا فنيًا، أيضًا بعقلية اللاعبين وتكاتف جميع الأطراف".

وأضاف: "أشكر الجمهور على الدعم خاصة في مباراة إيران، لكن الدور الأساسي والفعال في حماس اللاعبين وظهورهم بذلك الشكل في المباراة الأخيرة، ننتظركم في لوسيل، الجمهور لا يحتاج دعوة للحضور".

واستطرد: "المنتخب منذ بداية البطولة يقوم بعمل تكتيكي كبير، في معظم المباريات التي لعبناها كنا المتحكمين على نسق المباراة، على المستوى الفني الجمالي فيما يخص اللعب لم يكن مماثلًصا لنسخة 2019، لكن أعتقد أن ذلك عائد لتطور المنتخبات المشاركة في البطولة، كل المنتخبات واجهت صعوبات في تلك النسخة".

وأوضح: "الانتقادات لي ولمنتخب قطر؟ الرد أنني هنا سألعب النهائي غدًا، الانتقادات شيء طبيعي في كرة القدم، الجميع لم يتوقع أن نصل إلى النهائي، لكن نحن هنا الآن.. تكاتف جميع الأطراف كان كلمة السر في الوصول إلى نهائي البطولة".

واختتم:" الفارق الزمني بين مباراتي نصف النهائي والنهائي قليل جدًا، لكن لدينا عزيمة كبيرة للفوز باللقب، وجمهورنا سيقول كلمته في النهائي".