حسين عموتة: مباراة الأردن وقطر ستكون عائلية.. أطالب اللاعبين بالاستمتاع

تحدث المغربي حسين عموتة المدير الفني لـ الأردن، عن المباراة التي ستجمع فريقه بـ قطر، في نهائي بطولة كأس آسيا 2023.

ويستعد منتخب الأردن لمواجهة قطر، غدًا السبت في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد لوسيل المونديالي، في نهائي بطولة كأس آسيا 2023.

وقال عموتة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة نهائية، الكل سيُحضر لها بالشكل المطلوب، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الضغط، كما تعرفون مدى أهمية المباراة، نحن وقطر نفس الأمر".

وأضاف: "نلعب بدون ضغط إضافي، هي مباراة نهائية، أحاول فصل اللاعبين عن المحيط الخارجي لأن ذلك سيضيف لهم الضغط فقط، نحضر للمباراة بشكل عادي جدًا، المباراة ستكون تكتيكية في المقام الأول".

وأردف: "الفارق 24 ساعة راحة لنا لن يعطينا ميزة كبيرة، لأن دولة قطر لديها ملاعب رائعة ومراكز استشفاء جيدة، الضغط موجود في الجانبين والجميع يريد أن يفوز بالتأكيد".

واستطرد: "المباراة النهائية لا تحتاج أن تُقدم، رغبة الفريقين تنقسم على إنجاز ولقب تاريخي، نستعد بشكل عادي، فقط المختلف هو أهمية المباراة، نتمنى أن نكون في الموعد، وأن نُقدم الأداء الذي قدمناه في البطولة، وأن نستمتع بتلك المباراة، قد يكون أول لقب في تاريخ الكرة الأردنية، لذا فنلعب بدون ضغط.. يجب على اللاعبين أن يستمتعوا".

وتابع: "راض عن المستوى الذي حققناه، كان تحديًا شخصيًا بالنسبة لي الوصول للمباراة النهائية والبحث عن اللقب، تقريبًا الصفوف مكتملة والإصابات بسيطة، جميع الخيارات ستكون متاحة لي".

وأوضح: "منتخب قطر هو صاحب اللقب، صاحب الأرض والجمهور، منتخب عنيد، ليس بالسهل أن تصل إلى النهائي مرتين متتاليتين، ذلك لا يأتي من فراغ بالنظر للعمل الذي يقوم به الاتحاد القطري منذ سنوات، يجب أن نشكر الاتحاد القطري لأنه ساعدنا للتحضير لتلك البطولة.. مباراة الغد ستكون عائلية وأتمنى أن تليق بالجانب العربي والآسيوي".

واختتم: "عندما ينهزم الفريق يقولون إن المدرب هو السبب في الهزيمة، وعندما يفوز الفريق يقول الناس إن الروح القتالية هي السبب في الانتصار، نُحضر للمباراة على جميع الجوانب، أؤمن بالعمل الذي تقوم به المجموعة".