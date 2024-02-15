الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد الهزيمة أمام لاتسيو.. غموض بشأن مصير توماس توخيل مع بايرن ميونخ

توماس توخيل
توماس توخيل

يحوم الغموض حول مصير الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، بشأن منصبه خاصة بعد الهزيمة أمام لاتسيو الإيطالي.

وكان فريق بايرن ميونخ قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام لاتسيو بهدف نظيف، سجله تشيرو إيموبيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 69 من زمن اللقاء، الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "الأوليمبيكو"، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024. لمطالعة التفاصيل من هنا.

تعليق توماس توخيل على مصيره مع بايرن ميونخ

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن هزيمة بايرن ميونخ أثارت العديد من الشكوك حول إمكانية استمرار توخيل في منصبه كمدير فني للفريق خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الصحيفة جزءًا من تصريحات توخيل عقب اللقاء، قائلًا: "لست قلقًا على الإطلاق بشأن مستقبلي مع الفريق".

 

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موقف بايرن ميونخ على تراجع النتائج تحت قيادة توخيل

من جانبها، نشرت شبكة  "FCB Inside" الألمانية، تصريحات كريستوف فرويند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، قائلًا: "بالتأكيد بايرن ميونخ يمر بفترة سيئة، وكذلك توخيل يمر بوقت عصيب".

وأضاف: "إنه أمر صعب للغاية علينا جميعًا في بايرن ميونخ؛ لأن هدفنا هو المنافسة في جميع البطولات هذا الموسم، نأمل أن يتحسن الوضع، والخروج من هذا الموقف الصعب معًا".

واختتم كريستوف فرويند تصريحاته، مؤكدًا: "الجميع في نفس القارب، ونحن قادرون على تجاوز هذه الأزمة قريبًا".

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه بعض التقارير الصحفية، إلى أن توماس توخيل عرض خدماته على إدارة برشلونة لتولي تدريب الفريق الكتالوني؛ نظرًا للفترة الصعبة التي يمر بها مع بايرن ميونخ، لمطالعة التفاصيل من هنا.

وحسب التقارير الصحفية، فإن توخيل يريد استغلال تصريحات خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، التي أدلى بها سابقًا وأبدى خلالها إعجابه بطريقة المدرسة الألمانية. 

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