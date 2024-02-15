الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 15-2-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 15-2-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 15-2-2024 والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة الاسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا في دوري نايل، بجانب مباراة ميلان الإيطالي ضد رين الفرنسي في ذهاب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة بلدية المحلة ضد مودرن فيوتشر: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports HD.

- مباراة الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

- مباراة فينورد ضد روما: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1 English.

- مباراة يونج بويز ضد سبورتينج لشبونة: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

- مباراة جالطة سراي ضد سبارتا براج: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

- مباراة شاختار دونيتسك ضد مارسيليا: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

- مباراة ميلان ضد رين: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة لانس ضد فرايبورج: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1.

- مباراة سبورتنج براجا ضد كاراباج اجدام: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة بنفيكا ضد تولوز: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 2.

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اليوم.. تقديم حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب في مؤتمر صحفي

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دورى نايل.. بلدية المحلة بصفقاته الجديدة يتحدى مودرن فيوتشر

 

• مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

- مباراة سانت جيلواز ضد آينتراخت فرانكفورت: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

- مباراة أولمبياكوس ضد فرينكفاروزي: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

- مباراة أياكس أمستردام ضد بودو جليمت: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة ريال بيتيس ضد دينامو زغرب: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

- مباراة أولسان هيونداي ضد فنتفوريت كوفو الياباني: في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

- مباراة نافباخور الأوزبكي ضد الاتحاد السعودي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة  beIN Sports AFC HD 

- مباراة سباهان أصفهان ضد الهلال السعودي: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports AFC HD   

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلى

- مباراة أبها ضد التعاون: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة SSC HD

- مباراة الخليج ضد الاتفاق: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الاسماعيلى ميلان دوري نايل الدوري الاوروبي فيوتشر

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