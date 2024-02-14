زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس مصر بين الأهلى والزمالك

تلقى مسئولو اتحاد الكرة تعليمات جديدة من اللجنة المشرفة على مباراة نهائى كأس مصر التى تقام فى السعودية يوم 8 مارس المقبل، فى موسم الرياض، بأن هناك زيادة فى الجوائز المالية لبطولة الكأس بالنسبة لفريق الأهلى والزمالك.

وتقرر زيادة الجوائز المالية لبطولة نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك، بحيث يحصل البطل على 350 ألف دولار، فى حين يحصل الوصيف على 150 ألف دولار، بخلاف قيمة المشاركة التى يحصل عليها كل نادى بقيمة 100 ألف دولار.

وهو ما يعنى أن هناك 50 ألف دولار تم زيادتها لكل فريق بعدما كان مقررًا حصول الفريق الفائز على 400 ألف دولار، والخاسر على 200 ألف دولار شاملة مبلغ الـ100 ألف دولار التي سيحصل عليه كل فريق قبل السفر، نظير المشاركة فى المباراة.

وتقرر إقامة مباراة نهائي كأس مصر في السعودية على استاد "الأول بارك" الخاص بنادي النصر السعودي في الرياض، حسبما أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وتم اصدار بيانات من قبل الاتحادين المصرى والسعودى .

وتضمن التعاقد الذى تم بين الاتحادين المصرى والسعودى بشأن إقامة المباراة فى السعودية، حصول الزمالك على 60 دعوة لمجلس الادارة والفريق ونفس الامر بالنسبة للأهلى، فيما يحصل اتحاد الكرة على 12 دعوة، إضافة إلى 2 مليون دولار مستحقاته من رعاية المباراة باعتباره صاحب اللقاء.

واستضاف الملعب ذاته بطولة كأس السوبر الإيطالي في نسخته الأخيرة بين إنتر ميلان وفيورنتينا ولاتسيو ونابولي، في مسابقة ساخنة شهدت تتويج إنتر باللقب.

ويتسع الملعب لحضور 25 ألف مشجع، بعد افتتاحه بشكله الجديد المطور عام 2015، ويتمتع الاستاد بمنشآت رياضية حوله بالإضافة إلى ملاعب تدريب مميزة.