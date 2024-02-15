لاتسيو يعمق جراح بايرن ميونخ ويهزمه فى دورى أبطال أوروبا

خسر فريق بايرن ميونخ الألماني أمام مضيفه لاتسيو الإيطالي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد أوليمبكو بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

واحتسب الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير ركلة جزاء لـ لاتسيو في الدقيقة 67 إثر تدخل خشن من المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو على لاعب الفريق الإيطالي.

كما قرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء في وجه مواطنه ليترك بايرن ميونخ يكمل المباراة منقوص العدد.

المهاجم المخضرم تشيرو إيموبيلي انبرى لتنفيذ الركلة الجزائية بنجاح في الدقيقة 69، مسجلًا هدف الانتصار لفريقه أمام العملاق البافاري، لتستمر معاناة الفريق الألماني.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 5 مارس على ستاد أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونخ.

وكان بايرن ميونخ قد خسر مطلع الأسبوع أمام باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة، في صراع الصدارة ببطولة الدوري الألماني.