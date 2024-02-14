الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كريستيانو رونالدو يقود النصر للفوز على الفيحاء فى دورى أبطال آسيا

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو أمام الفيحاء

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر السعودي لتحقيق انتصار هام أمام مضيفه الفيحاء بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد الملز في السعودية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2023-2024.

رونالدو كان نجمًا للمباراة بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 81 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد تبادله الكرة بشكل رائع مع أوتافيو مونتيرو، مسجلًا هدفه الأول في شباك الفيحاء في جميع المسابقات، قائدًا فريقه للفوز ووضع قدمًا في ربع نهائي البطولة القارية.

وتُقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل على ستاد الأول بارك معقل فريق النصر.

وبات يكفي النصر التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة من أجل الصعود إلى ربع النهائي، فيما بات يتعين على الفيحاء الفوز بفارق هدفين على الأقل من أجل التأهل في البطولة القارية.

ويُعد ذلك الانتصار هو الثاني لـ النصر على الفيحاء هذا الموسم، بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في شهر أكتوبر الماضي، ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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