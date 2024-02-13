بعد مناوشات جمهور قطر والأردن.. موسى التعمرى يطالب بعدم الانجرار وراء الفتنة

طالب موسى التعمري، مهاجم فريق مونبلييه الفرنسي جمهور بلاده بعدم الانجرار وراء الفتنة والمناوشات مع الجمهور القطري بعد نهاية بطولة كأس آسيا 2023 بقطر.

وتُوج منتخب قطر بطلًا لكأس آسيا 2023 للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بفوزه على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعتهما السبت الماضي على استاد لوسيل المونديالي.

واتهم لاعبو المنتخب الأردني وكذلك الاتحاد المحلي للعبة، حكم المباراة بمساعدة قطر على التتويج باللقب على أراضيها، لتخرج الصحافة القطرية موجهة انتقادات شديدة للجانب الأردني.

ونشر التعمري تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيها: "طوينا صفحة كأس آسيا بإيجابياتها وسلبياتها، قدر الله وما شاء فعل".

أضاف: "المُناكفات بين الجماهير الأردنية والقطرية والعراقية نتمنى ألا تخرج عن الروح الرياضية والانجرار وراء فتنة "الذباب الإعلامي والإلكتروني"، فالعلاقة بين الشعب واللاعبين في الأردن والعراق وقطر أكبر وأعمق وأوثق، وقضايا الأُمّة أهم وأكبر من كل شيء مضى".

وأردف: "تركيزنا وهدفنا في المرحلة القادمة فقط هو تجاوز تصفيات كأس العالم بدعم الجماهير الأردنية العظيمة".

واختتم: "قلوبنا مع غزة.. رفح تحت القصف".