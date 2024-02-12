الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يوفنتوس يسقط أمام أودينيزي بهدف في الدوري الإيطالي

أودينيزي
أودينيزي

واصل فريق يوفنتوس نزيف النقاط، وذلك بهزيمته على أرضه وأمام جماهيره أمام ضيفه أودينيزي بهدف دون مقابل، اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم “سيريا إيه” موسم 2023-2024.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق لواترو جيانيتي في الدقيقة 25 من متابعة لركلة حرة نفذها توماس كريستنسن من الجهة اليمنى، ليهدي فريقه نقاط الانتصار الثلاث، مجرعًا فريق السيدة العجوز مرارة الهزيمة الثالثة في الدوري هذا الموسم.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد أودينيزي لـ 22 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 53 نقطة في المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن إنتر صاحب الصدارة، ومتقدمًا بفارق نقطة وحيدة عن ميلان صاحب المركز الثالث.

يوفنتوس أودينيزي الدورى الايطالى إنتر ميلان

مواد متعلقة

استقبال تاريخي لمنتخب الأردن بعد احتلال وصافة كأس آسيا

الاتحاد السعودي يوقف 4 لاعبين ويغرم الفرج والغنام بسبب أزمات معسكر كأس آسيا

رسميًا.. إقامة نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك فى الرياض

تريزيجيه يواصل التألق ويقود طرابزون للفوز على هاتاي في الدوري التركي

ريليفو: ريال مدريد يدرس تجديد عقد لاعبه لوكاس فاسكيز

توماس توخيل يثير الشكوك حول مشاركة مانويل نوير أمام ليفركوزن

عاجل.. كوت ديفوار يضرب موعدًا مع نيجيريا فى نهائى أمم إفريقيا بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية

شوط أول سلبى بين كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية فى كأس أمم إفريقيا

الأكثر قراءة

عاجل.. ردًا على تصريحات اجتياح رفح.. برلمانى يُطالب بطرد السفير الإسرائيلى

كتلة الحوار تطالب بطرد السفير الإسرائيلى من مصر وتعليق اتفاقية السلام

"الحركة الوطنية": موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية والقيادة السياسية تدرك كيفية الرد

مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بالشرقية

جدول مرتبات شهر فبراير 2024 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

القاهرة الإخبارية: مصر تتابع الموقف فى رفح ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال