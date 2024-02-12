يوفنتوس يسقط أمام أودينيزي بهدف في الدوري الإيطالي

واصل فريق يوفنتوس نزيف النقاط، وذلك بهزيمته على أرضه وأمام جماهيره أمام ضيفه أودينيزي بهدف دون مقابل، اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم “سيريا إيه” موسم 2023-2024.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق لواترو جيانيتي في الدقيقة 25 من متابعة لركلة حرة نفذها توماس كريستنسن من الجهة اليمنى، ليهدي فريقه نقاط الانتصار الثلاث، مجرعًا فريق السيدة العجوز مرارة الهزيمة الثالثة في الدوري هذا الموسم.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد أودينيزي لـ 22 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 53 نقطة في المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن إنتر صاحب الصدارة، ومتقدمًا بفارق نقطة وحيدة عن ميلان صاحب المركز الثالث.