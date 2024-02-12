رسميًا.. إقامة نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك فى الرياض

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة عن إقامة مباراة نهائي كأس مصر موسم 2022/ 2023 بين الأهلي والزمالك في السعودية.

وتقرر إقامة المباراة يوم 8 مارس 2024 في الرياض على ملعب الأول بارك معقل فريق النصر، كواحدة من أهم الفعاليات الرياضية الخاصة بموسم الرياض.

ونشر الاتحاد المصري بيانًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: "يعلن كل من الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة عن تلبية دعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستضافة مباراة نهائي كأس مصر للموسم الرياضي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بين فريقي الأهلي × الزمالك والتي سوف تقام بمدينة الرياض يوم ٨ مارس ٢٠٢٤ كواحدة من أهم الفعاليات الرياضية لموسم الرياض".

وأضاف: "وقد أكد السيد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لأواصر العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، واستجابة لمطلب الجماهير المصرية المقيمة بالمملكة من ناحية، ومن ناحية أخرى مشاركة الجماهير السعودية الشقيقة هذا الحدث الكروي الهام".

وأردف: ومن جانبه أوضح رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل: "يأتي ذلك بتوطيد العلاقة بين البلدين الشقيقين وأن استقطاب الأحداث الرياضية الكبري مثل كأس مصر ورعاية الكأس من قبل موسم الرياض يمثل فرصة استثنائية وانعكاسًا لطبيعة التعاون المثمر".

وزاد: "كما أكد المهندس سيف الوزيري نائب رئيس شركة المتحدة للرياضة، أن كأس مصر هو أقدم مسابقة كروية في مصر والمنطقة العربية والقارة الإفريقية، وأن أهميته تأتي ليس فقط من عراقته ولكن أيضًا من كونه يحمل اسم الدولة- كأس مصر، ومن هنا جاء دور هذه البطولة لتقام خارج الحدود المصرية شأنها شأن كثير من البطولات العالمية التي أقيمت خارج حدودها لتلبية مطالب جماهيرية، وتحقيقًا لإيرادات تجارية استثنائية تعود بالنفع على الاتحادات والأندية، وأن تكون جزءًا من الفعاليات الكبرى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة".