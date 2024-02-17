"الأعلى أجرًا".. رحيم ستيرلينج يرفض عرضًا خياليًا من الدورى السعودى

رفض النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج، مهاجم تشيلسي، عرضًا ضخمًا من أحد أندية الدوري السعودي خلال فترة الميركاتو الصيفي الماضي.

رحيم ستيرلينج يرفض عرضًا خياليًا من الدوري السعودي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تليجراف" البريطانية، فإن رحيم ستيرلينج رفض عرضًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية في الصيف الماضي، دون الكشف عن اسم النادي.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن هذا العرض الخيالي كان سيجعل رحيم ستيرلينج ضمن أعلى ثلاثة لاعبين أجرًا في الدوري السعودي.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن رحيم ستيرلينج تلقى عرضًا تبلغ قيمته 900 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي، وهو بمثابة 3 أضعاف راتبه مع تشيلسي، حيث يتقاضى حاليًا راتبًا يبلغ قيمته 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وكان رحيم ستيرلينج قد انضم إلى صفوف تشيلسي في صيف 2022، قادمًا من مانشستر سيتي، بعقد لمدة 5 سنوات.

موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق تشيلسي لخوض مواجهة نارية أمام نظيره مانشستر سيتي، في قمة شرسة ستُقام على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويوجد فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة، خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق نقطتين فقط، علمًا بأن السيتي لديه مباراة مؤجلة في المسابقة.

بينما يوجد فريق تشليسي، تحت قيادة المدرب الأجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، خلف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز السابع بفارق نقطتين.