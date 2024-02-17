السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

صلاح بديلًا.. نونيز ودياز يقودان ليفربول أمام برينتفورد فى البريميرليج

ليفربول
ليفربول

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة برينتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضيفًا ثقيلًا على برينتفورد، على ملعب "جريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل فريق ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل فريق ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيفين كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

خط وسط الملعب: كورتيس جونز - واتارو إندو - أليكسيس ماك أليستر.

في خط الهجوم: ديوجو جوتا - داروين نونيز - لويس دياز.

واستعاد فريق ليفربول خدمات نجمنا المصري محمد صلاح، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023"، التي أقيمت في كوت ديفوار.

بينما يغيب عن فريق ليفربول في مباراة اليوم، ترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن؛ بسبب الإصابة، كما تأكد غياب الحارس أليسون بيكر للإصابة أيضًا.

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ترتيب ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق ليفربول حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب الوصافة بفارق نقطتين فقط، علمًا بأن السيتي لديه مباراة مؤجلة.

بينما يتواجد فريق برينتفورد حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة.

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