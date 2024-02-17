الشوط الأول.. صلاح يشارك وليفربول يتقدم على برينتفورد بهدف نونيز

تقدم ليفربول على نظيره برينتفورد، بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

التهديد الأول جاء من برينتفورد في الدقيقة 4، بتسديدة من جنليت الذي وجد نفسه منفردًا بمرمى كيلهير لكن كرته مرت بجوار حارس الريدز.

وتألق فليكن حارس برينتفورد، أمام تسديدة برادلي داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 9 ليبعدها عن مرماه.

وعاد برينتفورد عن طريق إيفان توني، بالدقيقة 14، حيث أضاع فرصة للتسجيل بتسديدة داخل منطقة الجزاء مرت بجوار كيلهير.

وفي الدقيقة 20، واصل توني إهدار الفرص من على حدود منطقة جزاء ليفربول جهة اليمين أمسك بها الحارس كاومين كيلير.

وبالدقيقة 35 من هجمة مرتدة، تمكن جوتا من وضع داروين نونيز منفردًا بحارس المرمى من منتصف الملعب، ليضعها الأخير ببراعة من فوق حارس برينتفورد.

وشارك محمد صلاح نجمنا المصري، في الدقيقة 44 من زمن الشوط بدلًا من دييجو جوتا الذي تعرض للإصابة.

تشكيل فريق ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل فريق ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيفين كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

خط وسط الملعب: كورتيس جونز - واتارو إندو - أليكسيس ماك أليستر.

في خط الهجوم: ديوجو جوتا - داروين نونيز - لويس دياز.