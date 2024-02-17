السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. صلاح يشارك وليفربول يتقدم على برينتفورد بهدف نونيز

نونيز
نونيز

تقدم ليفربول على نظيره برينتفورد، بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

التهديد الأول جاء من برينتفورد في الدقيقة 4، بتسديدة من جنليت الذي وجد نفسه منفردًا بمرمى كيلهير لكن كرته مرت بجوار حارس الريدز.

وتألق فليكن حارس برينتفورد، أمام تسديدة برادلي داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 9 ليبعدها عن مرماه.

وعاد برينتفورد عن طريق إيفان توني، بالدقيقة 14، حيث أضاع فرصة للتسجيل بتسديدة داخل منطقة الجزاء مرت بجوار كيلهير.

وفي الدقيقة 20، واصل توني إهدار الفرص من على حدود منطقة جزاء ليفربول جهة اليمين أمسك بها الحارس كاومين كيلير.

وبالدقيقة 35 من هجمة مرتدة، تمكن جوتا من وضع داروين نونيز منفردًا بحارس المرمى من منتصف الملعب، ليضعها الأخير ببراعة من فوق حارس برينتفورد.

وشارك محمد صلاح نجمنا المصري، في الدقيقة 44 من زمن الشوط بدلًا من دييجو جوتا الذي تعرض للإصابة.

تشكيل فريق ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل فريق ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيفين كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

خط وسط الملعب: كورتيس جونز - واتارو إندو - أليكسيس ماك أليستر.

في خط الهجوم: ديوجو جوتا - داروين نونيز - لويس دياز.

ليفربول وبرينتفورد ليفربول محمد صلاح برينتفورد الدورى الانجليزى

مواد متعلقة

صلاح بديلًا.. نونيز ودياز يقودان ليفربول أمام برينتفورد فى البريميرليج

الأكثر قراءة

عاجل| "مقترح بوش" يُنذر بـ"كارثة" تنتظر أمريكا والاحتلال حال انتهاء الحرب فى غزة

رقم قياسي جديد.. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لليفربول أمام برينتفورد

أماكن معارض أهلًا رمضان بالمحافظات 2024

الرئيس الصومالى يتهم الأمن الإثيوبى بمحاولة منع وصوله لقمة الاتحاد الإفريقى

زيادة حصيلة النقد الأجنبى.. افتتاح مشروع جديد فى مجال الكيماويات بالسويس

اصطحب معه محتجزين مفرج عنهم.. كواليس لقاء الرئيس الإسرائيلى برئيس وزراء قطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج