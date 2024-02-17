قائمة مسلسلات رمضان 2024 بعد إطلاق بوسترات المتحدة

في الأيام الماضية، أطلقت الشركة المتحدة بوسترات القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024، والتي تضم مجموعة من ألمع النجوم.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

ويبحث عشاق الدراما الرمضانية ومتابعين مسلسلات رمضان عن تفاصيل القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024، استعدادًا للشهر الكريم ولمتابعة كافة الأحداث الدرامية على مدار الشهر، وقبل حلول شهر رمضان رصد يرصد “الدستور” لمتابعية القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

مسلسل عتبات البهجة

يضم مسلسل عتبات البهجة مجموعة كبيرة من الفنانين ونجوم الدراما، على رأسهم الفنان الكبير يحيى الفخرانى، ويشاركه البطولة النجوم: جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين.

بعد إطلاق بوسترات المتحدة.. القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024

مسلسل فراولة

مسلسل "فراولة" من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، وعدد من ضيوف الشرف، وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وهو من إنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.

بعد إطلاق بوسترات المتحدة.. القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024

مسلسل كامل العدد بلس

مسلسل كامل العدد يقوم ببطولته كلا من شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، ألفت إمام، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، وهو من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

بعد إطلاق بوسترات المتحدة.. القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024

مسلسل جودر

مسلسل جودر تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وهو بطولة النجم ياسر جلال ويشارك بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، أحمد فتحي، أيتن عامر، محمد علي رزق.

بعد إطلاق بوسترات المتحدة.. القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم قصة إحسان عبد القدوس وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك ومن بطولة النجم خالد النبوي ويقدم بمشاركة حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان والمسلسل إخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

بعد إطلاق بوسترات المتحدة.. القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024

مسلسل صدفة في رمضان 2024

ومسلسل "صدفة" تتعاون فيه ريهام حجاج مع المخرج سامح عبدالعزيز وذلك بعد أن حققا نجاحًا في مسلسلها الأخير "جميلة" بالإضافة إلى تكرار التعاون مع المؤلف الكبير أيمن سلامة بعد المشاركة في "لما كنا صغيرين" و"جميلة" و"يوتيرن"، كما يشارك حجاج بطولة المسلسل الجديد كل من خالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب ورحاب الجمل وفراس سعيد وعدد كبير من النجوم.

بعد إطلاق بوسترات المتحدة.. القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبدالعزيز، وكلا من فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

بعد إطلاق بوسترات المتحدة.. القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبد الرازق ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدي بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان.

بعد إطلاق بوسترات المتحدة.. القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب تأليف محمود حمدان ومن بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وعدد آخر من الفنانين، وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

بعد إطلاق بوسترات المتحدة.. القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024

مسلسل لحظة غضب

“لحظة غضب” يشارك في بطولته بجانب النجمة صبا مبارك كل من الفنان محمد شاهين، والفنان على قاسم، وعدد كبير من الفنانين، ومن المقرر أن يشارك عدد من ضيوف الشرف.

بعد إطلاق بوسترات المتحدة.. القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024

مسلسل المعلم

من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفناني، والعمل من إخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

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