السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تقرير: 0.5% تراجعًا فى أسعار الذهب عالميًا

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.5% وبقيمة 11 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، مساء أمس الجمعة، على الرغم من تعويض الذهب جزءا من خسائره مع نهاية تعاملات الأسبوع، ليؤكد مكانته باعتباره الخيار الأمثل، وأداة للتحوط من التضخم والاضطرابات الجيوسياسية.

أسعار الذهب مستقرة بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3623 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4154 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3116 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2424 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29080 جنيهًا.

الأسواق تشهد حالة من الهدوء والترقب للخفض المحتمل في سعر صرف الدولار، متوقعًا مزيدًا من التراجع في الأسعار خلال الفترة المقبلة، بفعل تراجع الطلب، لا سيما مع دخول شهر رمضان المبارك، وتحول السيولة النقدية نحو السلع الغذائية.

في سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية مع تام تعاملات الأمس، بعد موجة من التراجع وهبوط سعر تداول الأوقية دون 2000 دولار، وذلك عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي عززت من توجه الفيدرالي الأمريكي للاستمرار في سياسته النقدية المتشددة، وتهدئة التوقعات بالخفض المبكر لأسعار الفائدة.

الأسواق تشهد حالة من الهدوء والترقب للخفض المحتمل في سعر صرف الدولار، متوقعًا مزيدًا من التراجع في الأسعار خلال الفترة المقبلة، بفعل تراجع الطلب، لا سيما مع دخول شهر رمضان المبارك، وتحول السيولة النقدية نحو السلع الغذائية.

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