الخميس 15 فبراير 2024
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اقتصاد

شريف الجبلي: البرازيل هى الشريك التجاري الأول في أمريكا اللاتينية لمصر

شريف الجبلي
شريف الجبلي

قال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، رئيس شعبة المصدرين بالغرف التجارية إن تاريخ العلاقات المصرية البرازيلية يشهد تطورًا ملحوظًا في الصادرات والواردات والتبادل التجاري بين البلدين، لافتًا إلى أن الأرقام الرسمية تشير إلى مزيد من الارتفاع في تعمق العلاقات.

وأضاف أن البرازيل ضمن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور، حيث تتيح الاتفاقية دخول المنتجات المصرية إلى دول الأرجنتين والبرازيل وأوروجواى وباراجواى، وكذلك نفاذ منتجات هذه الدول إلى مصر بتخفيضات جمركية معينة.

وتابع الجبلي، لـ"الدستور" أن أبرز السلع التي تقوم مصر بتصديرها إلي البرازيل بحسب التقارير هي الأسمدة الفوسفاتية، خاصة أن مصر رائدة في هذا القطاع وتنتج أبرز السلع بجوده عالية حيث بلغت قيمة الأسمدة الفوسفاتيه المصدرة للبرازيل بقيمة 183 مليون دولار خلال 2023 وهو ما يمثل ارتفاع ملحوظ.

وأكد رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل تمتع بالتميز والتنوع حيث تعتبر البرازيل الشريك التجارى الأول لمصر فى أمريكا اللاتينية.

وأكد رئيس غرفة الصناعات الكيماوية أن مصر تحتل المركز الثالث في الشراكة التجارية للبرازيل في القارة الأفريقية، موضحًا أن مصر ثاني أكبر مستورد للحوم البرازيلية علي مستوي الجمهورية.

وأكد رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل تمتع بالتميز والتنوع حيث تعتبر البرازيل الشريك التجارى الأول لمصر فى أمريكا اللاتينية، مؤكدًا أن مصر تحتل المركز الثالث في الشراكة التجارية للبرازيل في القارة الأفريقية.

الصناعات المصرية شعبة المصدرين بالغرف التجارية الصادرات والواردات السلع الأسمدة غرفة الصناعات الكيماوية

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