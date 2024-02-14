اتحاد الغرف التجارية يجتمع مع عشرات الشركات التركية لزيادة حجم التعاون الاقتصادى بين البلدين

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الغرف التجارية المصري، إنه سوف يلتقي، اليوم الأربعاء، رئيس اتحاد الغرف التركية لوضع خطة العمل للمرحلة المقبلة.

وأضاف عز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العلاقات السياسية المتنامية تدعم وبقدر كبير العلاقات التجارية والاستثمارية، وهناك عدد كبير من الشركات التركية التى بدأت فى دراسة الاستثمار فى مصر لتستفيد من اتفاقيات التجارة الحرة وانخفاض تكلفة العمالة وتكاليف الشحن من مصر للتصنيع من أجل التصدير إلى الدول العربية وإفريقيا والولايات المتحدة دون جمارك خاصة فى قطاعات الملابس والمنسوجات والسلع الهندسية والمنزلية والبتروكيماويات وهى سلع ذات جمارك عالية أو كثيفة العمالة.

وأضاف عز في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن الشركات تهدف إلى إعادة التصدير إلى تركيا والاتحاد الأوروبى أيضا.

وأشار إلى أن اتحاد الغرف قد اجتمع خلال الفترة الماضية مع عشرات الشركات المهتمة بالاستثمار فى مصر، وكذا الاستيراد من مصر بخلاف شركات المقاولات التى تسعى لعمل تحالفات مع الشركات المصرية للعمل سويا فى إفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار.

كما تستضيف مصر يوم 24 فبراير اجتماعات الغرفة العربية التركية لبحث فرص التعاون الثلاثى بتمويل من الدول العربية.