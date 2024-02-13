الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أبوسمرة: نثق فى قدرة القيادة السياسية فى عبور الأزمات الحالية وعودة الاستقرار الاقتصادى

وافي أبو سمرة عضو
وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية

قال وافي أبوسمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، إن انطلاق أعمال المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطني، يأتي في وقت بالغ الأهمية والصعوبة على كل المستويات السياسية منها والاقتصادية وكذلك الاجتماعية، في ظل ما شهدته المنطقة من توترات جيوسياسية أثرت بشكل كبير على المناخ العام المصري، وبصفة خاصة على الاقتصادية.

وطالب أبوسمرة، في تصريحات صحفية اليوم، كل الجهات المعنية والوزارات والهيئات الاقتصادية، بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأن يقوم كل مسئول في قطاعه بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين، أو القرارات التنفيذية التي تم التوافق بشأنها.

كما شدد أبوسمرة، على ضرورة عمل متابعة دورية لمختلف هذه الملفات مع الوزارات المعنية، بهدف تفعيل هذه التوصيات التي حدث توافق بشأنها، مشيدًا بتكليفات وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية من الحوار الوطني، والذي يأتي استكمالًا للمرحلة الأولى، بما يسهم في تحقيق المستهدف من هذا المحفل الوطني، والذي يهدف لمناقشة الأوضاع في مصر، والتوافق على طرح حلول للتحديات التي تواجه الدولة في هذه المرحلة.

وأوضح أبوسمرة، أن من أهم الملفات التي يجب أن تكون على مائدة مفاوضات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، هو كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية أسرع وقت، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وعلى رأسها (توفير الدولار والسيطرة على أسعاره)، لأنه أساس كل المشاكل التى يواجهها المصريون باختلاف فئاتهم، من ارتفاع أسعار، وارتفاع فاتورة الاستيراد، ونقص الخامات والمكونات اللازمة للإنتاج، والتي أدت إلى تراجع الإنتاج المحلي وبالتالي لنقص كبير في العديد من السلع، وتراجع الصادرات التي تعد أحد أهم موارد الدولة من العملة الدولارية، كما أنه يثق في قدرة القيادة السياسية علي الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر وعودة الاستقرار الاقتصادي مرة أخري في وقت قريب.

الاجهزة الكهربائية الاقتصادية الاجتماعية الأوضاع في مصر الاقتصادي القيادة السياسية

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