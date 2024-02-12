الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بتخفيضات 20%.. استعدادات مكثفة من جميع الغرف التجارية لإقامة معارض "أهلا رمضان"

السلع الغذائية
السلع الغذائية

يستعد اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجميع الغرف التجارية على مستوى الجمهورية لإقامة معارض أهلا رمضان ومنافذ البيع بتخفيضات تصل إلى 20% في بعض السلع ضمن إجراءات الحكومة لخفض الأعباء على كاهل المواطن البسيط وتقليل التأثر بالتضخم.


ومن جانبه، قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع كافة الغرف التجارية في جميع المحافظات لإنشاء أكبر قدر من المعارض في كل محافظة بحيث تصل إلى جميع المواطنين مع التأكيد على توفير منافذ بيع وسيارات متنقلة للمناطق التي يصعب إنشاء معارض دائمة بها.


وأضاف عز، في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن هناك عدد كبير من الشركات الغذائية أعلنت استعدادها للمشاركة في المعارض والبيع بسعر التكلفة كنوع من المساهمة في الوقوف بجانب الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن نسب التخفيضات ستصل إلى 20% في بعض السلع.


وأشار عز، إلى أن إطلاق المعارض سيبدأ يوم 20 فبراير المقبل متضمن كميات كبيرة من السلع الغذائية والتموينية ولا يوجد نقصا في أي سلعة، مؤكدًا  توافر أرصدة جميع السلع الغذائية واستعدادت شهر رمضان.

 

وأكد  توافر جميع السلع الغذائية مع توافر أرصدة من كافة السلع الأساسية تكفي لمدة ٤ أشهر مقبلة، مشيرًا إلى أنه بحلول شهر رمضان ستشهد أسعار السلع تراجعا بسبب دخول كثير من السلع مع الإفراجات التي تمت خلال الأيام الماضية.

كما أكد إتاحة عدد كبير من السلع الغذائية بأرصدة تتجاوز الـ٤ أشهر خاصة من الزيت واللحوم، لافتا إلى أنه تم اعتماد مجازر جديدة  في عدد من الدول الإفريقية تضاف إلى المجازر المعتمدة من أمريكا الجنوبية وستكون أسعارها مقاربة بأسعار اللحوم القادمة من الهند.

 

وأشار إلى البضائع الموجودة بالموانئ سيفرج عنها مجرد توافر الدولار بالسعر الموجود في السوق حاليا وأن أسعار السلع ستبدأ في الانخفاض في الأسواق في فترة تترواح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.


في نفس السياق، أكد خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، في  تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم توفير السلع الغذائية الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمكرونة بأسعار مخفضة، مؤكدا توافر السكر بسعر 27 جنيها وكذلك باقي السلع، كما تم تخصيص مساحات داخل المعارض لبيع الملابس الجاهزة بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

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