رئيس "تجارية سوهاج": قرارات الرئيس تخفف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار

قال خالد أبوالوفا، رئيس غرفة سوهاج التجارية، إن حزمة القرارات الرئاسية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الحماية الاجتماعية، والتي سيتم تطبيقها بداية من الشهر المقبل صائبة وتستهدف دعم المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضاف أبوالوفا أن برامج الحماية الاجتماعية تستهدف تخفيف آثار التضخم وارتفاع الأسعار عن كاهل المواطن المصري البسيط، كما أن تلك القرارات تعبر عن قوة الدولة في مواجهة الأزمات الاقتصادية.

وأكد أبوالوفا أن أصحاب المعاشات تقرر تقديم زيادة بنسبة 15% بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة.

وتقدم بالشكر للقيادة السياسية على مساندتها للمواطن المصري ووضعه في عين الاعتبار خاصة مع تعرض الدولة لأزمات اقتصادية بسبب التضخم العالمي.

سلع “أهلًا رمضان” بتخفيضات 20%

وأشار إلى أن تلك القرارات تتناسب مع قرب شهر رمضان وعزم الدولة على توافر جميع السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 20% في جميع المحافظات من خلال معارض أهلًا رمضان والمنافذ التي يتم التنسيق لها من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتعاون مع وزارة التموين، ما يخفف العبء عن كاهل المواطن.

وقال إن الدولة وجهت بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه لجميع العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى 1000 جنيه إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بتطبيق حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وأجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، و15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وتضمنت القرارات تعيين 120 ألف موظف في القطاع الطبي وقطاع التعليم والقطاع الطبي بتكلفه 6 مليارات جنيه، وتهدف إلى النهوض بقطاعي التعليم والصحة، ويمثلان أحد أهم آليات النهوض بالمجتمع المصري بشكل كامل.