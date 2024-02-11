غرفة الملابس: افتتاح معارض متخصصة خلال شهر فبراير لتنشيط المبيعات ودعم القطاع

صرح الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية بان الغرفة تستعد لافتتاح العديد من المعارض المتخصصة خلال هذا الشهر والتي تأتي في أطار جهودها لدعم القطاع الصناعي وتنشيط المبيعات وتوفير احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة سواء عالميا أو محليا والتي تسببت في اضطرابات وتذبدب كافة قطاعات الصناعة ومن بينها قطاع الملابس والمفروشات تلك الصعوبات تجعل الغرفة تبذل جهود كبيرة لمعاونة المصنعين في تجاوز تلك المرحلة من خلال العديد من الأنشطة ومن بينها اقامة المعارض المتخصصة حيث تتعاون الغرفة مع مجموعة شركات بيراميدز الدولية برئاسة الدكتور محمد الشريف لتنظيم العديد من المعارض خلال هذا الشهر.

وأضاف عبد السلام بأن أجندة المعارض التي تقام هذا الشهر برعاية الغرفة تتميز بالتنوع لإرضاء كافة الأذواق وتلبي كافة الاحتياجات وتضم المعرض الدولي لملابس البيت وملابس المحجبات خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويضم الملابس النسائية المنزلية بأنواعها وملابس ومستلزمات المحجبات والعبايات والجلابية العربي وملابس الحوامل والملابس الرجالي الداخلية والمنزلية والملابس الرياضة رجالى وحريمى ومستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة.

كما ينطلق خلال الفترة من 22 الي 24 فبراير الجاري فعاليات الدورة 74 من معرض كايرو فاشون وتكس بمركز المؤتمرات بمدينة نصر والذي يعتبر الملتقى الأول لكل المتخصصين فى صناعة وتجارة الملابس في مصر والشرق الأوسط و يضم ملابس الرجالي والحريمي بانواعها والملابس الرياضية وملابس التريكو والاقمشة والغزل والنسيج وماكينات ومستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة والأحذية والشنط وتجهيزالمحلات التجارية كما يضم المعرض أكبر نخبة من مصانع الاقمشة ومستلزمات الانتاج في العديد من بلدان العالم ومن أهمهم مصرو الصين وتركيا الهند.