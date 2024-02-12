الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الغرف التجارية: إقبال جيد على الأوكازيون الشتوي وتخفيضات تصل لـ70%

الاوكازيون الشتوي
الاوكازيون الشتوي

قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس بالغرف التجارية، إن هناك إقبال كبير على شراء الملابس ورواج في حركة البيع والشراء خلال فترة الأوكازيون الشتوي، ووجود نسب تخفيضات جيدة تصل إلى 70% في بعض المحلات.

وأضافت "هيكل" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن التجار يرفعون نسب التخفيضات يوميًا حتى يتم توفير سيولة لشراء الموسم الجديد، موضحة أن الوقت الحالي هو موعد التعاقد مع المصانع لشراء الملابس الصيفية.

 

موعد انتهاء الأوكازيون الشتوي 

 

وأوضحت "هيكل" أن الأوكازيون الشتوي بدأ منذ 5 فبراير الماضي، ويستمر حتى 5 مارس المقبل، ومن المحتمل مد تلك المدة في حالة الاحتياج لذلك.

وأشارت إلى أن جميع المحلات ساهمت في المشاركة في الأوكازيون هذا العام لكسر الركود الحاصل بسبب التضخم.

تعليمات وزارة التموين

وأشارت إلى أنه وفقًا لتعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، فكانت نسب التخفيضات تتراوح من 20% إلى 50% لكن رفع التجار تلك النسبة لتوفير سيولة نقدية والتخلص من البضاعة الموجودة لديهم.

1500 محل مشارك في الأوكازيون الشتوي 


وأشارت إلى أن عدد المحلات المشاركة تخطت 1500 محل منذ انطلاق عروض الأوكازيون الشتوي 2024 وحتى الآن.

وكانت الوزارة أكدت أن الأوكازيون الشتوي يستمر لمدة شهر وعلى من يريد الاشتراك من المحلات التجارية فعليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

التجارية البيع والشراء المصانع الملابس الصيفية شراء الملابس شعبة الملابس

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