"الصناعات الهندسية" والجامعة العربية تبحثان تحقيق تكامل صناعى عربى

بحثت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس، مع وزير مفوض الدكتور بهجت أبوالنصر، مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية فرص تحقيق تكامل صناعي عربي بين الدول العربية من خلال تفعيل أكبر لأنشطة غرفة الصناعات الهندسية بالتنسيق مع الجامعة العربية بالدول العربية، وعقد شراكات وتحالفات تدعم الصناعة العربية في قطاع الصناعات الهندسية برعاية جامعة الدول العربية.

وأكد محمد المهندس أن نهج الغرفة هو تحقيق أكبر خدمات يمكن تقديمها للأعضاء بهدف النهوض بقطاع الصناعات الهندسية بشكلٍ عام، والعمل بقوة على المساهمة في تعميق الصناعة المحلية، ونحن نهدف أيضا إلى تحقيق تكامل اقتصادي عربي في مجال الصناعات الهندسية.

وأوضح المهندس، أن البداية كانت معنا من خلال مشاركتنا في المعارض الدولية، وكذلك الدور القوي الذي نقوم به من خلال شعبة بناء وإصلاح السفن التابعة للغرفة برئاسة اللواء إبراهيم الدسوقي، رئيس الشعبة في تحقيق تكامل عربي في هذه الصناعة المهمة، وبالفعل اتخذنا خطوات جيدة، في هذا الشأن، وتم عقد أكثر من اجتماع ضم ممثلين عن العديد من الدول العربية برعاية جامعة الدول العربية.

دور غرفة الصناعات الهندسية في تعميق الصناعة

وأشاد الوزير مفوض دكتور بهجت أبوالنصر، بالدور المتميز الذي تقوم به غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية في تعميق الصناعة، كذلك دور شعبة بناء وإصلاح السفن في تحقيق تكامل عربي في هذا المجال والنهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن العربية.

وأشار دكتور بهجت أبوالنصر إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو التباحث والتشاور حول وضع آليات تنفيذ لتحقيق تكامل عربي قوي في مجال الصناعات الهندسية، بالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية وبرعاية من جامعة الدول العربية.

وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية والعربية تتطلب تعميق الصناعة العربية العربية وتحقيق تكامل صناعي عربي- عربي في المجالات المختلفة، وهذا ما نسعى لتحقيقه خلال الفترة المقبلة، ونحن نبحث عن شركاء فاعلين في هذا الملف ومن هؤلاء الشركاء غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية.