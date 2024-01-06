"الصناعات الهندسية": إقبال كبير على الاشتراك بمعرض تعميق الصناعة

كشفت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس، عن حجز 80 %من أجنحة معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن مجلس إدارة الغرفة يعمل بجهد متميز للخروج بأفضل نتائج من المعرض لتعميق التصنيع المحلي والحد من فاتورة الاستيراد، مؤكدًا وجود إقبال كبير من الشركات الهندسية بمختلف أنشطتها للمشاركة في المعرض المقرر افتتاحه يوم 13 يناير الجاري ولمدة 3 أيام.

وأوضح أن أكثر القطاعات إقبالا على الاشتراك في المعرض هي الصناعات المغذية وشعب الآلات والمعدات والأدوات المنزلية والكابلات ويشارك أيضا مصانع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

وأشار المهندس إلى تنوع المشاركين من العديد من المناطق الصناعية سواء بالقاهرة والإسكندرية وأكتوبر والعاشر من رمضان أو محافظات بالصعيد والدلتا.

أنشئت غرفة الصناعات الهندسية عام 1958 بموجب القرار الجمهورى رقم 453 لسنة 1958. ويعتبر الغرض الأساسي من إنشاءها هو تحقيق التمثيل المستقل والفعال لأعضاء الغرفة والدفاع عن مصالحهم المشتركة، ومعاونة الحكومة في وضع السياسة الصناعية وتطويرها.