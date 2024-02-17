سعر الذهب اليوم السبت 17-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

يحظى سعر الذهب اليوم السبت 17-2-2024 في مصر للبيع والشراء على نسب عالية من المشاهدة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك منذ الارتفاعات الجنونية التي يشهدها المعدن النفيس في البورصة العالمية والأسواق المصرية خلال الأسابيع الماضية بفعل الأوضاع في قطاع غزة.

سعر الذهب اليوم السبت 17-2-2024 في مصر للبيع والشراء

يمكن معرفة سعر الذهب اليوم السبت 17-2-2024 في مصر للبيع والشراء من خلال موقع الدستور الإلكتروني في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء على مدار اليوم وفقا للتحديثات الأخيرة للأسعار والتي جاءت كما يلي:

سجل جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 4160 جنيها.

الشراء 4114.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 11.5 نقطة.



سجل جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3813.25 جنيه.

الشراء 3771.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 10.5 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3640 جنيها.

الشراء 3600 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3120 جنيها.

الشراء 3085.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.



سجل جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2426.75 جنيه.

الشراء 2400 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 6.75 نقطة.



سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل اونصة الذهب في البورصة العالمية

البيع 2004$.

الشراء 2003$.

بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

سجل جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 29120 جنيه.

الشراء 28800 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 80 نقطة.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب في مصر وفقا الأعيرة الذهبية المختلفة ووزن المشغولات الذهبية ومن محل صاغة إلى أخر وفقا لجودة الشغل مثال عدد جرامات المشغولات الذهبية+ المصنعية والضرائب والدمغة ويتم احتساب المصنعية والضرائب ورسوم الدمغة كما يلي:-

مصنعية جرام الذهب عيار 24 بلغت نحو 40 جنيه.

مصنعية جرام الذهب عيار 21 بلغت نحو 60 جنيه.

مصنعية جرام الذهب عيار 18 بلغت نحو 120 جنيه.