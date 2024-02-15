الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تحديثات آخر التدوالات| سعر جرام الذهب اليوم عيار 18

الذهب
الذهب

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محركات البحث في مصر في الساعات الأخيرة، إذ يرغب آلاف المواطنين معرفة سعر المعدن الأصفر في الصاغة والأسواق  وذلك بسبب التغير المستمر في سعره نتيجة الإقبال الكثيف على شرائه باعتباره وعاء إدخاري آمن وملاذ للاستثمار خاصة بعد أن اضطربت معظم البورصات العالمية جراء الحرب على غزة التي بدأت في أكتوبر الماضي. 

سعر الذهب اليوم الخميس 15-2-2024 

اليوم الخميس 15 فبراير 2024، سجل سعر الذهب أول هبوط له خلال 24 ساعة، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 بمقدار 40 جنيهًا خلال منتصف تعاملات سوق الصاغة، وفي الوقت نفسه، هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 320 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم 15-2-2024  في الصاغة 

أوضح الخبير في المشغولات الذهبية، أمير رزق، في تصريحات خاصة تلفزيونية  اليوم الخميس، أن سعر الذهب تراجع الآن خلال التعاملات نتيجة للانخفاض الطفيف في شاشة البورصة العالمية، وأشار إلى أن سعر الأونصة العالمية وصل إلى نحو 1990 دولار.

آخر تحديث.. تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

سعر الذهب اليوم الخميس 15-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب في مصر يتراجع 40 جنيها.. واستمرار تذبذب الأسعار

سعر الذهب اليوم عيار 24 بالمصنعية

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم تحركًا جديدًا حيث انخفض إلى 4137 جنيهًا في الصاغة، بينما سجل سعره بالمصنعية 4237 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

أما سعر الذهب عيار 21 فقد سجل تحركًا جديدًا أيضًا، حيث انخفض إلى 3620 جنيهًا في الصاغة، وبالمصنعية سجل 3720 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 بالمصنعية

سجل سعر الذهب عيار 18 رقمًا جديدًا حيث تراجع خلال منتصف التعاملات ليصل إلى 3103 جنيهات، بينما سجل سعر المصنعية 3203 جنيهات.

ما هو سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر؟

سجل سعر الجنيه الذهب هبوطًا جديدًا اليوم الخميس 15 فبراير 2024، حيث بلغ 28960 جنيهًا خلال منتصف التعاملات.

قيمة مصنعية الذهب لدى الصاغة 

تختلف مصنعية الذهب المصنعي بين تاجر وآخر ومن محافظة إلى أخرى، حيث سجلت قيمة الجرامات في محلات الصاغة نهاية التعاملات في 15 فبراير 2024 في مصر على النحو التالي:

- مصنعية جرام الذهب عيار 24 يتراوح بين 30 و40 جنيهًا.

- مصنعية جرام الذهب عيار 21 يتراوح بين 50 و70 جنيهًا.

- مصنعية جرام الذهب عيار 18 يتراوح بين 80 و120 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الخميس 15-2-2024 عالميًا بالدولار 

أما سعر أوقية الذهب بالدولار اليوم، فقد استقر عند 1990 دولارًا للأوقية بنهاية التعاملات يوم الخميس 15 فبراير 2024.
أقرأ أيضًا: آخر تحديث.. تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

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آخر تحديث.. تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

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