الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 15-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

الذهب
الذهب

سجل سعر الذهب اليوم ارتفاع طفيف حيث سجل الذهب عيار ٢١ ارتفاع بنحو ٤ جنيهات فقط ليحافظ على الارتفاع القياسي الذي يسجله منذ عدة أسابيع رغم اتجاه تجار الذهب لوقف التداول عليه لأكثر من مرة لوقف التداولات. 

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 15-2-2024 في مصر للبيع والشراء

 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

يختلف سعر الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر كما يختلف سعر الذهب في مصر بالمصنعية باختلاف عيار الذهب، فيصل سعر المصنعية للذهب عيار ٢١ من ٦٠ الي ١٠٠ جنيه، وتحسبها بعض محلات الصاغة بنسبة ٦٪؜ للجرام.

 

وتزداد مصنعية الذهب عيار ١٨، وقد تتخطى ٣٠٠ جنيه مقابل جرام الذهب، وتتحه بعض شركات الذهب الي حساب مصنعية الذهب عيار ١٨ بنحو   ١٤٪؜ للجرام.

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تراجع أسعار الذهب محليًا اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 3650 جنيهًا

سعر الذهب في مصر

 

أسعار الذهب اليوم عيار 24:

البيع: 4142.75 جنيه

الشراء: 4114.25 جنيه

 

سعر الذهب اليوم عيار 22:

البيع: 3797.5 جنيه

الشراء: 3771.5 جنيه

 

 

سعر الذهب اليوم عيار 21:

البيع: 3625 جنيه

الشراء: 3600 جنيه

 

سعر الذهب اليوم عيار 18:

البيع: 3107.25 جنيه

الشراء: 3085.75 جنيه

 

 

سعر الذهب عيار 14:

البيع: 2416.75 جنيه

الشراء: 2400 جنيه

 

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 12:

البيع: 2071.5 جنيه

الشراء: 2057.25 جنيه

 

سعر الذهب اليوم بالدولار

تراجع سعر الذهب بالدولار خلال تعاملات اليوم بنسبة بسيطة بلغت 0.20%، متأثره بارتفاع مؤشر الدولار خلال تعاملات اليوم وجاء سعر الذهب بالدولار كالتالي: 

 

سعر الذهب بالدولار الأمريكي:

الأونصة: 1989.00 دولار

جرام الذهب: 64.03 دولار

 

سعر الذهب باليورو:

الأونصة: 1874.00 يورو

الجرام: 60.24 يورو

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-2-2024 مقابل الجنيه المصري بمنتصف التعاملات

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