الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم

تصدر السؤال عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، لذلك ينشر موقع "الدستور" خلال السطور الآتية آخر تحديث لسعر الريال السعودي اليوم. 

استقر سعر الريال السعودي اليوم الاربعاء الموافق 14 فبراير 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

شهد سعر الريال السعودي اليوم الاربعاء 14 فبراير 2024 استقرارًا مقابل الدولار، حيث يساوي الدولار الأمريكي نحو 3.75030 ريالات سعوديًا.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

شهد سعر الريال السعودي اليوم الاربعاء الموافق 14 فبراير 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري ليسجل 8.22 جنيهًا للشراء، و8.24 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الاربعاء الموافق 14 فبراير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري نحو 8.22 جنيهًا للشراء، و8.24 جنيهًا للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 14-2-2024 فى مصر

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية في دمشق نحو 3857 ليرة للشراء، و3919 ليرة للبيع، كما بلغ 3857 ليرة للشراء و3913 ليرة للبيع في حلب، كما بلغ 4006 ليرة للشراء، و4036 ليرة للبيع في إدلب. 

اسعار العملات في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية اليوم الاربعاء الموافق 14 فبراير 2024 شهدت استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا على محركات جوجل:

سعر الدينار الكويتي بلغ 100.24 جنيه للشراء، 100.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو بلغ 33.33 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني بلغ 39.08 جنيه للشراء و39.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع

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