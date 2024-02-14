تبدأ من 50 جنيهًا.. أسعار فانوس رمضان 2024 بجميع المحافظات

مع اقتراب شهر الصوم يحرص المواطنين على معرفة أسعار فانوس رمضان 2024 بجميع المحافظات عبر جوجل، حيث يحتفل الأطفال باستقبال شهر رمضان حاملين الفوانيس ما بين أياديهم، والتي سيشترونها في كل عام، وهذه السنة ستبدأ أسعار فوانيس رمضان لعام 2024 من مبلغ 50 جنيهًا، وستختلف باختلاف الأحجام والأنواع والأشكال، كما إنّها ستختلف من محافظة إلى أخرى.

أسعار فوانيس رمضان 2024 بجميع المحافظات

وتستعرض «الدستور» في هذه السطور التالية، أسعار فوانيس رمضان لعام 2024 في جميع المحافظات، وذلك فضلًا عن أفضل وأشهر أماكن لبيع الفوانيس 2024 في مصر.

أسعار فانوس رمضان 2024

وتبدأ أسعار فوانيس رمضان لعام 2024 من مبلغ 50 جنيهًا، وستصل إلى قيمة 3000 جنيه، إذ ستختلف طبق النوع والحجم والتصميم، بينما قد جاءت أسعار الفوانيس بالشوادر كالتالي:

وستتراوح أسعار فوانيس رمضان لعام 2024 المصنوعة من الخيامية «القماش» ما بين مبلغ 50 وحتى 200 جنيه طبق الحجم.

وفيما سيخص أسعار فوانيس رمضان لعام 2024 الصيني التي ستغني أغاني رمضان فإنّ أسعارها ستتراوح ما بين مبلغ 120 وحتى 200 جنيه.

وتختلف أسعار فوانيس رمضان لعام 2024 البلاستيكية المضيئة طبق الحجم إذ ستسجل ما بين مبلغ 10 وحتى 145 جنيهًا.

وتتباين أسعار فوانيس رمضان لعام 2024 الخشب حيث ستتراوح ما بين مبلغ 90 وحتى 300 جنيه.

وظهرت أنواع جديدة من الفانوس وهي الكريستال والأكليرك إذ ستتراوح أسعارها ما بين 200 وحتى قيمة 390 جنيهًا.

وتبلغ أسعار فوانيس رمضان الصاج وتكون ما بين 130 وحتى قيمة 250 جنيهًا طبق الحجم للأحجام الصغيرة والمتوسطة.

وسوف تسجل أسعار فوانيس رمضان الكبيرة في عام 2024 ما بين مبلغ 550 وحتى 3 آلاف جنيه وستتكون من خامات الصاج أو النحاس.

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منين أجيب فانوس رمضان؟

وسيقصد الكثير من الأهالي من مختلف المحافظات، أماكن لبيع فوانيس شهر رمضان في عام 2024 الشهيرة في محافظة القاهرة، وذلك يكون نظرًا لتوافر متنوع الأحجام والأسعار، والتي سوف تكون أرخص من المحافظات خصوصًا إنّها سوف تتضمن عشرات ورش لتصنيع الفوانيس من مختلف المواد سواء كانت خشب أو نحاس أو كانت صاج أو خيامية، وبالتالي سوف تكون أقل سعرًا لكونها تكون من المنبع مباشرة، ويكون هي أبرزها التالي: